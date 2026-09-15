Военный ВСУ Александр Мусиенко в эфире 24 Канала объяснил, почему одно из последних заявлений министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского заслуживает особого внимания. Речь идет о шаге, который мог бы поставить Россию в неудобное положение и проверить, насколько далеко Кремль на самом деле готов зайти в своей риторике о противостоянии с НАТО.

НАТО стоит держать Россию в стратегической неопределенности

Среди заявлений Радослава Сикорского о возможном противостоянии с Россией наиболее удачным является его предложение относительно Калининградской области. Речь идет не о прямом нападении, а о значительном усилении военного присутствия НАТО вблизи российского анклава.

Сикорский сделал очень правильное заявление о Калининграде. Он очень тонко чувствует ситуацию и понимает не только, что нужно сказать, но и что стоило бы сделать. НАТО сейчас стоит максимально стянуть туда свое военное присутствие,

– сказал Мусиенко.

Такой подход позволил бы Альянсу действовать жестче, не раскрывая Москве заранее своих дальнейших шагов. При этом в Калининграде нет крупной российской группировки, поэтому усиление НАТО поблизости создало бы для Кремля дополнительную неопределенность.

Не нужно говорить: "Мы нападем". Нужно создать условия стратегической неопределенности. Это было бы очень хорошо, потому что НАТО продемонстрировало бы решительность,

– подчеркнул военнослужащий ВСУ.

Российская пропаганда постоянно убеждает, что НАТО якобы готовится к нападению, однако Запад почти не использует эту риторику для ответного давления. Концентрация войск и проведение масштабных маневров у российских границ могли бы показать, насколько Кремль действительно готов реагировать на угрозу, о которой сам регулярно говорит.

Путина нужно проверить. Провести где-то у границ России маневры, в том числе достаточно провокационные, показать концентрацию войск и посмотреть на реакцию: перебросит ли он туда свои силы,

– объяснил Мусиенко.

Такая проверка позволила бы увидеть, действительно ли Кремль готов менять распределение сил в ответ на реальное усиление НАТО у своих границ.

Россия вряд ли отведет силы из Украины

Даже заметное усиление НАТО возле Калининграда, вероятно, не заставило бы Кремль перебрасывать туда значительное количество войск с украинского фронта. Подобная проверка могла бы показать, насколько российские угрозы в адрес Альянса соответствуют реальной готовности Москвы распылять свои силы.

Я думаю, процентов на 70 – 80, что он не будет перебрасывать войска в Калининград. Он продолжит воевать в Украине. То же самое касается Беларуси: перебросит ли он туда большое количество соединений, чтобы угрожать Литве и Латвии? Вряд ли, но это нужно проверить,

– сказал Мусиенко.

Польша и Литва могли бы усилить давление вокруг российского анклава так, чтобы Москва была вынуждена учитывать даже неблагоприятные для себя сценарии. Такая риторика, по мнению военного, сейчас нужна Европе не меньше, чем реальное наращивание сил у российских границ.

Если мы уже играем в эскалацию, то нужно играть достаточно решительно, мощно и серьезно, чтобы противник понял: мы не блефуем и не шутим. Вот этого порой не хватает НАТО и Европе,

– подчеркнул военнослужащий ВСУ.

В то же время заявления о том, что Польша или НАТО гарантированно и быстро победили бы Россию, остаются условными. Украина уже опровергла немало прогнозов, которые звучали в начале полномасштабного вторжения, а условия потенциальной войны России с Польшей были бы совершенно другими.

Мусиенко объяснил стратегическую неопределенность для России: смотрите видео