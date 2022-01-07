О том, как журналисты и их родные готовятся к Сочельнику, какие блюда подают к столу, как проводится 7 января, во что верят и какие рождественские воспоминания берегут еще с детства, читайте в материале в рамках проекта сайта 24 канала "Украинское Рождество".

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Много лет назад, примерно 23 декабря. Мороз показывает свою власть, щипая за щеки, под ногами скрипит снег. С портфелем я иду со школы. На улице вечереет. У дома меня встречает дедушка. Он говорит кодовые слова: "все есть, купила". Я невольно улыбаюсь, спрашивая "клубничный?". Дедушка утвердительно кивает головой. Мы смеемся. Это наш ежегодный ритуал – бабушка недели за 2 до Рождества ездит на рынок, чтобы купить все для 12 блюд в Сочельник, а дедушка всегда меня информирует об успешности бабушкиных покупок. Особенно о том, удалось ли найти клубничный кисель, который обожает вся детвора. А потом я жду, дни ползут особенно медленно, и мне трепетно и радостно одновременно. Я листаю листки календаря, пока он не сообщит – время.

Я весь день не ем, поминутно фантазируя, как буду класть в рот все эти 12 блюд. В результате это сделать труднее, чем мне думалось. На небе появляется она – первая звезда. Дедушка пристально ее отслеживает. Тогда спешит в дом объявить, что рождается Христос. Здесь и для каждого – для меня, мамы, папы, сестры, братьев, дедушки, бабушки, тети, дяди. Сегодня, так же как 2 тысячи лет назад в далеком Вифлееме.

Мы молимся, а потом едим. Сперва чеснок, потом кутью. Я весь год так ждала этих вареников с капустой. Я маленькая и счастливая. Я чувствую уют и спокойствие – мы вместе, мы смеемся, мы долго колядуем. Потом я поздравляю. Я верю, что малому Иусику тоже очень уютно в его яслях. Но я мысленно накрываю его своим теплым пледом.

На следующей неделе, когда еще совсем темно, я иду в церковь. Хор поет по-особенному празднично, я в нем. Чувствую себя прекрасно, ведь причастна к чему-то важному.

Потом гости, смех, забавы и снова колядки.

Наше время. Я до сих пор жду Рождество и Сочельник. За нашим столом сидят не все, кто был в моем детстве. Кто-то празднует уже на небе (я искренне верю в это), еще кто-то – далеко от родного дома. Но стулья не пустуют, их занимают новые люди. Теперь я сама выглядываю за первой звездой. Увидев ее, всегда вспоминаю деда и невольно улыбаюсь.

"Украинское Рождество" – праздничный проект сайта 24 Канала о колоритных традициях нашего народа. Мы расскажем, как отмечают праздники этногруппы, военные, украинцы в оккупированном Крыму, за рубежом и даже в далекой Антарктиде. Вспомним, как "праздновали" во время советских репрессий и даже века назад. Автор проекта – руководитель отдела новостей сайта 24 канала Наталья Боднар.

Уют, подарки и родня: Рождество Екатерины Козачинской

Семья заместителя главного редактора Екатерины Козачинской празднует Рождество 7 января. Журналистка родом из города Николаева (того, что областной центр). Вспоминает, что ее родители соблюдали пост, который предшествовал Рождеству. Она же в детстве постилась только в Сочельник.

Вечером 6 января на столе обязательно были 12 постных блюд. Блюдами считали и соль, и хлеб. Мы зажигали свечу, читали молитву и садились к столу,

– вспоминает Екатерина.

А утро 7 января было временем поздравлять всех с Рождеством. "У нас была традиция, чтобы крестники принесли подарки своим крестным. Мы могли зайти друг к другу в гости с подарками, уютно провести время", – говорит журналистка. Такие моменты навсегда запечатлелись в ее памяти – в одном месте собираются частички семьи, которые в обычные дни виделись нечасто. Для детей это была особая радость, ведь можно было вволю наиграться.

Но, пожалуй, самые приятные для Екатерины моменты – встречи у бабушки и дедушки: "Это было суперуютно – на улице снег, мы дарим друг другу подарки, разговариваем, смеемся".

Семья журналистки не ходила колядовать и щедровать. Однако в школе собирались вертепы, которые поздравляли с Рождеством учителей в их домах. Это тоже попало в копилку ценнейших воспоминаний Екатерины.

Куда-то далеко на задворки отошла традиция дарить подарки на Новый год. Деда Мороза окончательно вытеснил святой Николай. Журналистка радуется, что украинцы из разных уголков страны становятся едиными в том, как, когда и что праздновать – "более проукраинскими".

Сочельник, елка и сено: традиции Ивана Магуряка

Редактор ленты новостей Иван Магуряк рассказал, что на Бойковщине, откуда он родом, есть много особых рождественских традиций. Например, перед ужином на Сочельник весь день никто не ест. "Ну по крайней мере, каждый старается это делать", – добавляет Иван. Также у его семьи уже годами существует и другая замечательная традиция – украшать елку 6 января.

В нашем доме елка становится рождественским символом,

– подчеркивает журналист.

Еще ребенком он несколько раз уговорил родителей украшать лесную красавицу к Новому году. Однако теперь сам настаивает на том, чтобы делать это в Сочельник.

Рождественский ужин в семье Ивана никогда не обходится без мягкого сена на столе. "После трапезы мы им связываем столовые принадлежности", – говорит он. Еще предки верили, что так семья будет держаться вместе весь следующий год.



Праздничный стол семьи Ивана Магуряка / Фото из архива журналиста

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Дедушка с сеном, молитва и общие тарелки: Рождество Натали Боднар

Для руководительницы отдела новостей Натали Боднар Рождество и Сочельник – особые и очень уютные праздники. В эти дни вся семья собирается у бабушки в селе на Львовщине. Рождественских традиций обязательно придерживаются, потому что верят – в этом вся магия празднования.

Утром 6 января, в Сочельник, бабушка с мамой или тетей журналистки начинают готовить постные блюда.

Квасовку, капусту с горохом, вареники, пампушки, рыбу, кутью. К себе на кухню стараются никого не пускать, чтобы "хорошо выросло тесто на пампушки",

– говорит Наталья.

Она же с племянниками в то время украшает елку – стеклянными игрушками и конфетами. Сладости на праздники будет кушать детвора.

По одной из семейных традиций, перед ужином в дом заходил дедушка и заносил охапку сена, говоря: "На щастя, на здоров'я, з тими святами. Дай Боже ті пережити й наступні дочекати. Христос Рождається". Далее мужчина ставил это сено под стол как символ того, на котором родился Иисус.

К столу семья садилась лишь после того, как на небе появится первая звезда. "У нас есть еще традиция не есть ничего в течение дня вплоть до святого ужина, не ходить к чужому и ничего не отдалживать", – добавляет Наталья.

Перед тем как сесть за стол, в доме выключают весь свет, горит только свеча и елка. Дальше все вместе молятся вслух. Только после этого садятся за стол. Сначала самый старший в семье (раньше это был дедушка, а последний год – бабушка журналистки) разламывает, раздает каждому кусочек коляды (минипросфора, которую дают в церкви накануне) и к каждому приветствуется словами "Христос Рождается", в ответ звучит "Славим Его".

Тогда на стол по очереди ставят 4 общие для всех тарелки с блюдами. Отдельных тарелок для каждого не дают, потому что едят по 3 – 4 с одной.

За ужином каждый обязательно должен съесть зубчик чеснока, чтобы быть здоровым весь следующий год, и попробовать хоть немного каждое блюдо,

– рассказывает журналистка.

А дальше коляда – сначала поют все вместе, потом – дети. Только после этого можно идти колядовать по селу.

После ужина ложки, которыми ели, бабушка Натали связывает моточком сена и ставит под скатерть, чтобы вся семья была вместе жива и здорова весь следующий год. На столе оставляют гореть свечу.

На Рождество все утром идут в церковь, потом завтракают, после этого – к родственникам и друзьям с колядой.



Праздничные блюда семьи Натали Боднар / Фото из архива журналистки

Рождественская служба в храме: видео Натали Боднар

Гнезда для кутьи и ужин крестным: Рождество Виктории Довгань

Редактор новостей Киева Виктория Довгань рассказала о рождественских традициях своей семьи. В частности, о том, во что верят жители села Пологи Гайсинского района Винницкой области, где живет ее бабушка.

Самой интересной для журналистки с детства и по сей день является традиция делать гнезда для кутьи.

Перед Сочельником бабушка всегда делает гнездышко из пучка сена в углу под образами. Когда вносит кутью, дети должны залезть под стол и приговаривать: "Кво-кво-кво, іде кутя на покуття, а квочки на яйця",

– делится Виктория.

По поверью, это нужно, чтобы в хозяйстве велась птица. Раньше эту почетную миссию выполняла она, а теперь – младший брат.

За стол семья садится после того, как взойдет первая звезда и прочитают "Отче наш". На столе 12 постных блюд – кутья, вареники с капустой, картофелем и вишнями, узвар.

До сих пор сохранились на Подолье гадания для незамужних девушек, которые когда-то практиковала и Виктория: "После ужина девушка брала ложки, которыми семья ела кутью, и шла на порог ими колотить. Мол, откуда на звук откликнутся собаки, с той стороны и будет будущий муж".

В день Рождества, кроме церковной службы и семейного праздничного застолья, обязательным является обряд "носить крестным ужин". Обычно это был калач, но теперь просто что-то вкусненькое, сладкое.

Кроме того, в селах и маленьких городках Винницкой области до сих пор живет замечательная традиция колядок.

Ходят не только дети, но и прихожане церкви: женщины одетые в яркие платки. Они непременно несут впереди праздничной процессии большую звезду,

– отмечает журналистка.

Виктория рассказала и о традиции, которую хранят в соседнем селе с бабушкиным – Сокирянах, где живет ее тетя: "Люди, которые разводят пчел, на Рождество всей семьей подбрасывают ложками кутью к потолку, чтобы рои ловились". Правда, после этого каждое лето приходится делать ремонт, однако действо колоритное.

Еще один уникальный украинский символ Рождества, который там почитают, – дидух. Виктория мечтает научиться самостоятельно делать его.



Виктория с бабушкой на Сочельник / Фото из архива Виктории Довгань

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Поманы в подарок: традиции семьи Дианы Квасневской

В семье редактора ленты новости Дианы Квасневской на Хотинщине, что на Буковине, Святой вечер начинается еще утром 6 января. Ее мама с бабушкой с утра лепят и варят вареники. Все остальные блюда – голубцы, грибы с картошкой, рыба, чернослив, капуста, кутья – уже готовы еще с прошлого дня.

Затем на 2 – 3 большие стола раскладывали несколько десятков одинаковых новых тарелок – в каждую клали голубец, рыбу, вареник, немного кутьи, яблоко, чернослив, орехи и обязательно ложку,

– говорит журналистка.

На каждой из тарелок должны были быть все 12 блюд.

А дальше был любимый процесс для внуков – сверху тарелку декорировали пряниками, печеньем, конфетами и мандаринами. После этого на них ставили свежие калачи, на каждый из которых – свечу.

"Примерно к 12 часам поманы (милостыни – 24 канал) уже должны были быть готовы. Именно в это время родные, добрые друзья, знакомые, соседи, крестные и крестники начинали разносить поманы по домам", – делится традицией Диана.

К привычному набору обязательно добавляли подарок – игрушки детям, платки женщинам, рубашки мужчинам, полотенца. Обычно поманами обменивались. Однако большая радость, добавляет журналистка, когда семья может в этот день дать поману просто так, без так называемого "обмена", – искренне и за упокой душ умерших.

Каждую поману дают, зажигая в доме свечу. В то же время говорят за упокой, какой душе дают: за все мертвые души, за упокой дедушки, бабушки, ребенка, прабабушки, жены, мужа, далее называют их христианское имя.

Современные хозяйки, не желая складывать разные блюда в одну тарелку, часто ставят только сладости.

Но бабушка Параска постоянно напоминала: "Для умерших основная еда и их якобы манна – кутья. Она обязательно должна быть в помане. Если в миске нет кутьи – это уже и не считается поманой",

– вспоминает Диана.

Поэтому за более чем 20 лет ее памяти, и более 70 Бабушкиной, в семье никогда не нарушали этой традиции Святого вечера.

Процесс приготовления поманы: Фото Дианы Квасневской

Бабушка Дианы рассказывает о рождественских традициях: смотрите видео

Где бы ни были весь год, на Рождество вместе: традиции Анастасии Зазуляк

Заместитель главного редактора сайта 24 Канала Анастасия Зазуляк родом из Тернопольщины. Рождество для нее – время объединения семьи: где бы кто ни был в течение года, 7 января родня вместе.

У меня крестный в США, он обязательно прилетает на Рождество домой. У мамы есть 5 братьев и сестер. Мы все собираемся в доме бабушки и дедушки. Они же уже, к сожалению, умерли,

– рассказывает Анастасия.

В течение года квартира ее бабушки и деда пустует, и на Рождество в ней уютно и тепло, со всех уголков Украины туда спешит большая семья.

На Сочельник готовят постные блюда, стараются, чтобы их было 12, а еще – зажигают свечу. "У нас также ставят тарелку, бокал и хлебец для умерших. Верят, что так умершие к нам приобщаются", – добавляет журналистка. Ужин ее семья начинает с молитвы, которую произносят все вместе в один голос.

Мама Анастасии на 6 января печет по давнему рецепту своей матери пампушки, обычно с абрикосами, вишней или маком. "Пампушки порой съедали еще до Святого ужина. Поэтому мама делает их так много, что каждый еще может взять с собой", – уточняет журналистка. Кутья у них очень жидкая – "в ней много похлебки, а еще орехов, меда".

Колядовать ходят еще после Сочельника, однако активно пение раздается уже с утра 7 января. Люди знают, что в доме журналистки радушно ждут колядников, поэтому дом никогда не проходят, несмотря на большую собаку на страже.

У меня семья очень певучая. На Рождество мы все поем. Когда дедушка еще был жив, он начинал, а ансамбль Зазуляков подхватывал,

– смеется Анастасия.

Теперь петь начинают папы, а дальше приобщаются все остальные. Колядуют вместе, не за деньги, как было в детстве, а ради удовольствия. И это, заключает Анастасия, очень особенное время, которое она ужасно любит. Моменты, в которые понимаешь, что семья – это самое важное, что у тебя есть. Тогда все рабочее и личное словно ставится на паузу: "Ты только благодаришь Бога, что ты дома, что рядом самые родные, что они здоровы".

Все это делает Рождество сказочным, волшебным. У Анастасии ни разу не возникло мысли быть на этот праздник где-то в другом городе Украины или за границей – только дом, только родной Чортков.

Традиции народа объединяют взрослых и малышей в разных уголках страны и даже далеко за ее пределами. Люди – самый главный элемент, проводник любой традиции. В то же время именно человек делает привычное для всех особенным для себя. Неповторимый вкус кутьи, запах сена, так разложить тарелки, сесть возле дедушки, петь колядку, которую бабушка давно-давно тайком записала на клочке бумаги – мелочи, которые делают наше Рождество особенным. Те эмоции, которые они у нас вызывают, то ощущение тепла и радости – бесценны.

Сайт 24 канала поздравляет всех с Новым годом и Рождеством Христовым. Спасибо, что доверяете – мы вместе меняем страну к лучшему.