Государственное предприятие Государственное Киевское конструкторское бюро "Луч" задумало ракету как универсальное средство. То есть она должна размещаться на наземных, морских и воздушных платформах. Об этом рассказал Генеральный конструктор – генеральный директор "Луча" Олег Коростелев.

К теме Правительство Меркель в последние дни у власти поддержало рекордные объемы экспорта оружия

В Украине испытали универсальную управляемую ракету

В декабре 2021 года на военном полигоне состоялись испытания РК-10 в зенитном варианте, которая должна стать оружием нового зенитного ракетного комплекса ближнего действия, разработку которого инициировал ГККБ "Луч",

– говорится в сообщении.

Новая ракета должна заменить советскую "Стрелу-10" и обеспечить защиту армейских подразделений в ближней зоне. Сейчас известны также особенности РК-10. В частности она:

это новое аэродинамическое решение РК-10 в зенитном варианте;

выполнена в схеме "утка" с рулевыми поверхностями в носовой части ракеты, что связано с необходимостью обеспечить большую маневренность ракеты для уничтожения воздушных целей;

управляется с помощью "лазерной тропы", когда прицельная станция ведет ракету к цели в структурированном лазерном поле. Тем не менее вариант с альтернативным наведением по отраженному лазерному лучу также рассматривают.

Запуск РК-10 / Фото Defense Express

ЖК - 10 может уничтожать воздушные цели на расстоянии до 12 километров. По словам Олега Коростелева, РК-10 в зенитном варианте:

получила увеличенный двигатель, что увеличило энергетику ракеты;

обеспечила наведение по лазерному лучу, а также принятые унифицированные конструкторские решения, которые позволяют устанавливать эту ракету на наземные и воздушные носители ;

; ракета может устанавливаться на морские платформы, что имеет огромное значение с учетом требования вооружить ракетные катера Военно-морских Сил Украины.

Кстати, по словам Коростелева, сейчас с Минобороны достигли согласия относительно подписания общего решения с целью работы над комплексом ЗРК ближнего действия. Над ним будут работать как над "модернизацией комплекса "Стрела-10".

Огневые испытания зенитной РК-10 от КБ "Луч": смотрите видео

Коротко о последних новостях по оружию

Германия, за последние 9 месяцев работы правительства страны Ангелы Меркель, одобрила поставки оружия за рубеж на сумму в почти 5 миллиардов евро.

Перед тем бойцы ВСУ провели боевые стрельбы в зоне ООС. Во время них удалось применить мощные противотанковые ракетные комплексы Javelin, которые производят Штаты. Сейчас украинская армия имеет почти 100 пусковых установок и 500 ракет.

24 декабря стало известно, что Россия готовит очередные дезинформационные атаки на Украину. Там планируют цинично врать о том, что ВСУ совместно с американскими коллегами применяют химическое оружие против населения Донбасса.

Шойгу: на Донбассе есть химическое оружие США – смотрите видео