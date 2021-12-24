Об этом сообщили волонтеры международного сообщества InformNapalm. В их распоряжении оказался документ об информационных операциях "министерства" донецких боевиков.
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Российские наемники отчитываются кураторам
Источники InformNapalm уточнили, что документ якобы подготовили для кураторов из российских спецслужб, чтобы отчитаться за выполненные задания. В нем говорится об информационных атаках против нашего государства.
Заголовок таков: "Отчет по информационному противодействию, направленному на информирование населения Украины и жителей временно подконтрольных ей территорий Донбасса за 2021 год".
Документ российских наемников / Скриншот InformNapalm
В документах указано, что в целом за 2021 год оккупанты предприняли более 50 активных информационных мероприятий, которые можно считать информационно-психологическими диверсиями против Украины.
Пункт о химическом оружии
Волонтеры обратили внимание на пункт №54. Рядом с ним примечание о паузе "до особого распоряжения". Оккупанты утверждают, что уже создали и подготовили к публикации фейки о химическом оружии на Донбассе.
- Они намерены убеждать, что его на линию разграничения перебросили ВСУ совместно с военными США и НАТО.
- Более того, планируют врать, что Украина использует опасные вещества против местных жителей.
- Для этого российские наемники даже сделали постановочные фото.
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Заявления России о химическом оружии
Накануне российский министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Украина готовит на Донбассе "провокации с химическим оружием". Мол, для этого туда уже прибыло более 100 американских военных. В США опровергли такую информацию и обвинили Кремль в фальшивой риторике. В украинском Минобороны подтвердили, что высказывания Шойгу не соответствуют действительности и подчеркнули, что единственной угрозой для мирных жителей являются оккупационные силы России.