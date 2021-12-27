Державне підприємство Державне Київське конструкторське бюро "Луч" замислило ракету як універсальний засіб. Тобто вона має розміщуватись на наземних, морських та повітряних платформах. Про це розповів Генеральний конструктор-генеральний директор "Луча" Олег Коростельов.
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У грудні 2021 року на військовому полігоні відбулись випробування РК-10 у зенітному варіанті, яка має стати зброєю нового зенітного ракетного комплексу ближньої дії розробку якого ініціював ДККБ "Луч",
– мовиться у повідомленні.
Нова ракета має замінити радянську "Стрілу-10" та забезпечити захист армійських підрозділів у ближній зоні. Наразі відомі також особливості РК-10. Зокрема вона:
- це нове аеродинамічне рішення РК-10 у зенітному варіанті;
- виконана у схемі "качка" з рульовими поверхнями у носовій частині ракети, що пов'язано з необхідністю забезпечити більшу маневровість ракети для знищення повітряних цілей;
- керується з допомогою "лазерної стежки", коли прицільна станція веде ракету до цілі у структурованому лазерному полі. Проте, варіант з альтернативним наведенням за відбитим лазерним променем також розглядають.
Запуск РК-10 / Фото Defense Express
РК-10 може знищувати повітряні цілі на відстані до 12 кілометрів. За словами Олега Коростельова, РК-10 у зенітному варіанті:
- отримала збільшений двигун, що збільшило енергетику ракети;
- забезпечила наведення за лазерним променем, а також прийняті уніфіковані конструкторські рішення, які дозволяють встановлювати цю ракету на наземні та повітряні носії;
- ракета може встановлюватись на морські платформи, що має величезне значення з огляду на вимогу озброїти ракетні катери Військово-морських Сил України.
До речі, за словами Коростельова, зараз з Міноборони досягнули згоди щодо підписання спільного рішення з метою роботи над комплексом ЗРК ближньої дії. над ним будуть працювати як над "модернізацією комплексу "Стріла-10".
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Коротко про останні новини щодо зброї
- Німеччина, за останні 9 місяців роботи уряду ексканцлерки Ангели Меркель, схвалила поставки зброї за кордон на суму в майже 5 мільярдів євро.
- Перед тим бійці ЗСУ провели бойові стрільби в зоні ООС. Під час них вдалось застосувати надпотужні протитанкові ракетні комплекси Javelin, які виробляють Штати. Наразі українська армія має майже 100 пускових установок та 500 ракет.
- 24 грудня стало відомо, що Росія готує чергові дезінформаційні атаки на Україну. Там планують цинічно брехати про те, що ЗСУ спільно з американськими колегами застосовують хімічну зброю проти населення Донбасу.
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