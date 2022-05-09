Как именно это произошло и чего стоило военным рассказал капитан Святослав Паламар с позывным "Калина", заместитель командира полка защитников Мариуполя в эксклюзивном интервью 24 каналу. По его словам, эвакуация стоила бойцам жизни.

К теме Солдаты умирают, – в "Азове" говорят о критической ситуации с ранеными защитниками

Сотни гражданских с территории "Азовстали" были эвакуированы. 6 мая во время так называемого режима прекращения огня погибли 3 бойца, 6 – получили ранения,

– рассказал он.

По словам "Калины" один военный погиб, потому что в эвакуационное авто было попадание из ПТРК. А еще двое погибли из-за того, что враг сбросил бомбы с БПЛА в режиме так называемого прекращения огня. Именно этот автомобиль ехал за гражданскими и должен был отвезти их в условленное место. Ранены еще 6 защитников.

Эвакуация людей – это радость сквозь слезы

Святослав Паламар говорит, что эвакуация мирных людей с завода – это определенно хорошо, но это радость сквозь слезы. По его словам, ни одна машина, международная организация, миссия или политик на "Азовсталь" не приезжали.

То ли ООН, то ли Красный Крест на территорию завода не въехали. Не было и политиков, которые вели переговоры, чтобы убедиться, остались ли гражданские под завалами. Ни одна эвакуационная машина на территорию "Азовстали" не приехала. Ни одна международная миссия не работала под теми завалами, которые есть в Мариуполе,

– сказал "Калина".

Украинским военным неизвестно, сколько десятков тысяч мариупольцев погибли в городе. Они при этом сожалеют, что людей удалось эвакуировать так поздно.

Как именно происходит эвакуация

Украинский воин подчеркнул, что эвакуация – это, прежде всего, заслуга наших военных. Они ведь подняли об этом шум и крик на весь мир. Кроме того, "Калина" считает, что это произошло благодаря журналистам, которым удалось привлечь внимание к Мариуполю. Также он отметил власти, которые смогли договориться об эвакуации.

Жаль, что поздно. И жаль, что те, кто так громко говорит: "Ура, мы вывезли всех гражданских", не говорит почему-то о жизни военнослужащих, погибших из-за этой эвакуации гражданских. И можем ли мы сказать, что всех гражданских увезли? Я не знаю. Не уверен... Тела погибших надо забрать из-под завалов,

– говорит он.

По словам Паламара, во время эвакуации наши военные вывозят гражданских за территорию завода.

"Наша переговорная группа вместе с переговорной группой с той стороны встречаются и передают наших граждан. Они непосредственно садятся в автобусы и уезжают из города в указанном направлении", – объяснил воин процесс эвакуации.

Что происходит на "Азовстале"

Завод остается едва ли не единственным форпостом борьбы за город, который находится в окружении. Там изо всех сил воюет полк "Азов", морская пехота и другие. Недавно заявили, что оттуда удалось эвакуировать всех гражданских, скрывавшихся от бомбардировок. 8 мая военные из "Азовстали" дали пресс-конференцию в режиме онлайн и рассказали о ситуации.

Офицер управления штаба Илья Самойленко сообщал, что в боях за Мариуполь наши военные уже уничтожили 2 с половиной тысячи врагов и 5 тысяч ранили. Они продолжают это делать и дальше. Они собираются оставаться в "Азовстале" и бороться до последнего.

Также Святослав Паламар заявлял, что украинские военные, его собратья, заслуживают эвакуации из окруженного города. В то же время, президент Владимир Зеленский говорил, что Россия не хочет отпускать наших защитников просто так. Захватчики говорят, что меняют только пленных на пленных.

Что важного говорили воины на пресс-конференции с "Азовстали": смотрите видео