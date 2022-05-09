Як саме це відбулось і чого коштувало військовим розповів у інтерв'ю 24 каналу заступник командира полку "Азов", капітан Святослав Паламар – "Калина". За його словами, евакуація коштувала бійцям життя.

До теми Солдати помирають, – в "Азові" кажуть про критичну ситуацію з пораненими захисниками

Сотні цивільних з території "Азовсталі" евакуювали. 6 травня під час так званого режиму припинення вогню загинули 3 бійців, 6 – отримали поранення,

– розповів він.

За словами "Калини" один військовий загинув, бо в евакуаційне авто було влучання з ПТРК. А ще двоє загинули через те, що ворог скинув бомби з БПЛА під час режиму так званого припинення вогню. Саме цей автомобіль їхав за цивільними й мав відвезти їх у домовлене місце. Поранені ще 6 захисників.

Евакуація людей – це радість крізь сльози

Святослав Паламар каже, що евакуація мирних людей з заводу – це безперечно добре, але це радість крізь сльози. За його словами, жодна машина, міжнародна організація, місія чи політик на "Азовсталь" не приїжджали.

Чи то ООН, чи Червоний Хрест на територію заводу не заїхали. Не було й політиків, які вели переговори, щоб тут переконатися, чи ще залишились цивільні під завалами. Жодна евакуаційна машина на територію "Азовсталі" не приїхала. Жодна міжнародна місія не працювала під тими завалами, які є у Маріуполі,

– сказав "Калина".

Українським військовим невідомо, скільки десятків тисяч маріупольців загинули в місті. Вони при цьому шкодують, що людей вдалось евакуювати так пізно.

Як саме відбувається евакуація

Український воїн наголосив, що евакуація – це передовсім заслуга наших військових. Адже вони підняли про це шум і крик на весь світ. Крім того, "Калина" вважає, що це сталось завдяки журналістам, яким вдалось привернути увагу до Маріуполя. Також він відзначив владу, яка змогла домовитись про евакуацію.

Шкода, що пізно. І шкода, що ті, хто так голосно говорить: "Ура, ми вивезли усіх цивільних", не говорить чомусь про життя військовослужбовців, які загинули задля цієї евакуації цивільних. І чи можемо ми сказати, що всіх цивільних вивезли? Я не знаю. Не впевнений... Тіла загиблих треба забрати з-під завалів,

– каже він.

За словами Паламара, під час евакуації наші військові вивозять цивільних за територію заводу.

"Наша переговорна група разом із переговорною групою з тієї сторони зустрічаються та передають наших громадян. Вони безпосередньо сідають в автобуси і виїжджають з міста в зазначеному напрямку", – пояснив воїн процес евакуації.

Що відбувається на "Азовсталі"

Завод залишається чи не єдиним форпостом боротьби за місто, яке в оточенні. Там з усіх сил воює полк "Азов", морська піхота та інші. Нещодавно заявили, що звідти вдалось евакуювати всіх цивільних, які ховались від бомбардувань. 8 травня військові з "Азовсталі" дали пресконференцію в режимі онлайн і розповіли про ситуацію.

Офіцер управління штабу Ілля Самойленко повідомляв, що в боях за Маріуполь наші військові вже знищити 2 з половиною тисячі ворогів і 5 тисяч поранили. Вони продовжують це робити й надалі. Вони збираються залишатися в "Азовсталі" та боротися до останнього.

Також Святослав Паламар заявляв, що українські військові, його побратими, заслуговують на евакуацію з оточеного міста. Водночас президент Володимир Зеленський казав, що Росія не хоче відпускати наших захисників просто так. Загарбники кажуть, що міняють лише полонених на полонених.

Що важливого казали воїни на пресконференції з "Азовсталі": дивіться відео