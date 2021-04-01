В Раде ищут новую звезду вместо Скичко, – журналистка о Вирастюке на довыборах
Многих удивила новость о том, что спортсмен Василий Вирастюк баллотируется в нардепы. Такое предложение ему сделал президент Владимир Зеленский. Вероятно, под куполом ищут новую звезду.
Источник:24 канал
Такое мнение высказала журналистка Екатерина Соляр в своем видеоблоге "Подгорает". Новую звезду якобы ищут вместо шоумена Александра Скичко. Он сложил депутатские полномочия из-за того, что его назначили председателем Черкасской облгосадминистрации.
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По словам журналистки, медийность – главный критерий Василия Вирастюка на его пути в парламент.
Более того, недавно из него вышел Александр Скичко, поэтому нужна была новая звезда под старым куполом,
– отметила Соляр.
Она подчеркнула, что с узнаваемостью у Василия Вирастюка действительно все хорошо – он известный стронгмен, актер, шоумен.
"Он с легкостью может решить проблему блокирования трибуны в Раде. Впрочем, с такой же легкостью он развяжет остальные вопросы?", – предположила журналистка.
Смотрите блог Екатерины Соляр "подгорает" за 1 апреля: видео
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