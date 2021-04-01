Многих удивила новость о том, что спортсмен Василий Вирастюк баллотируется в нардепы. Такое предложение ему сделал президент Владимир Зеленский. Вероятно, под куполом ищут новую звезду.

Такое мнение высказала журналистка Екатерина Соляр в своем видеоблоге "Подгорает". Новую звезду якобы ищут вместо шоумена Александра Скичко. Он сложил депутатские полномочия из-за того, что его назначили председателем Черкасской облгосадминистрации.

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По словам журналистки, медийность – главный критерий Василия Вирастюка на его пути в парламент.

Более того, недавно из него вышел Александр Скичко, поэтому нужна была новая звезда под старым куполом,

– отметила Соляр.

Она подчеркнула, что с узнаваемостью у Василия Вирастюка действительно все хорошо – он известный стронгмен, актер, шоумен.

"Он с легкостью может решить проблему блокирования трибуны в Раде. Впрочем, с такой же легкостью он развяжет остальные вопросы?", – предположила журналистка.

Важно! Василий Вирастюк принимает участие в довыборах на округе №87 в Ивано-Франковской области. Его оппонент – бизнесмен Александр Шевченко. Стоит отметить, что сейчас там пылают дискуссии относительно победителя, ведь голоса до сих пор не подсчитали.

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