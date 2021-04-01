У Раду шукають нову зірку замість Скічка, – журналістка про Вірастюка на довиборах
Багатьох здивувала новина про те, що спортсмен Василь Вірастюк балотується у нардепи. Таку пропозицію йому зробив президент Володимир Зеленський. Ймовірно, під куполом шукають нову зірку.
Джерело:24 канал
Таку думку висловила журналістка Катерина Соляр у своєму відеоблозі "Підгорає". Нову зірку нібито шукають замість шоумена Олександра Скічка. Він склав депутатські повноваження через те, що його призначили головою Черкаської облдержадміністрації.
Читайте детальніше Скандальний Аксьонов та впізнаваний Вірастюк: цікаві факти про кандидатів на довиборах у Раду
За словами журналістки, медійність – головний критерій Василя Вірастюка на його шляху у парламент.
Ба більше, нещодавно з нього вийшов Олександр Скічко, тож потрібна була нова зірка під старим куполом,
– зазначила Соляр.
Вона наголосила, що з впізнаваністю у Василя Вірастюка дійсно все добре – він відомий стронгмен, актор, шоумен.
"Він з легкістю може розв'язати проблему блокування трибуни у Раді. Утім, чи з такою ж легкістю він розв'яже решту питань?", – припустила журналістка.
Дивіться блог Катерини Соляр "Підгорає" за 1 квітня: відео
Поділитися новиною