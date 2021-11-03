В Раду поступило представление президента о назначении Резникова министром обороны

В Верховную Раду 3 ноября поступило представление Владимира Зеленского. В нем президент Украины рекомендует кандидатуру Алексея Резникова на должность министра обороны Украины.

Заметим, что 3 ноября нардепы только проголосовали за отставку Резникова с должности вице-премьер-министра – министра реинтеграции временно оккупированных территорий.

Важно Рада отправила в отставку Алексея Резникова

Место министра обороны также стало вакантным 3 ноября. Ведь парламентарии на пленарном заседании уволили Андрея Тарана. По данным СМИ, именно Резников и должен заменить экс-министра обороны Украины на этом посту. Поэтому, вероятно, отставка Резникова и вакантная должность в Минобороны связаны.

Что известно об Алексее Резникове

Политик родился 18 июня 1966 года во Львове. Учился во Львовском государственном университете имени Ивана Франко.

Был соучредителем брокерской компании. Работал заместителем главы Центра развития украинского законодательства в Киеве. Основал компанию "Правис", которую позже переименовали в "Резников, Власенко и партнеры".

Был адвокатом президента Виктора Ющенко. С 2008 года до 2014 года Резников был депутатом Киевского горсовета VI созыва. А впоследствии стал заместителем главы КГГА.

С 2008 года до 2014 года Резников был депутатом Киевского горсовета VI созыва. А впоследствии стал заместителем главы КГГА. В 2019 году Владимир Зеленский назначил Резникова представителем Украины в Трехсторонней контактной группе. Вице-премьером, а также министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины стал 4 марта 2020 года.

Отставка Алексея Резникова: смотрите видео

Кадровые изменения в правительстве: главное

Последние несколько недель в Украине не утихали обсуждения масштабных кадровых изменений в Кабинете Министров. Как следствие – на пленарном заседании 3 ноября Верховная Рада отправила в отставку сразу 5 министров, среди них, кроме Алексея Резникова, были:

Роман Абрамовский – с должности министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины;

Алексей Любченко – с должности первого вице-премьер-министра – министра экономики Украины;

Олег Уруский с должности вице-премьер-министра – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины;

Андрей Таран с должности министра обороны.



Полный текст публикации Тараса Мельничука:

В Верховную Раду Украины поступило представление президента Украины о назначении Резникова Алексея министром обороны Украины.