В Раду поступило представление президента о назначении Резникова министром обороны
Источник:телеграм Тараса Мельничука
В Верховную Раду 3 ноября поступило представление Владимира Зеленского. В нем президент Украины рекомендует кандидатуру Алексея Резникова на должность министра обороны Украины.
Заметим, что 3 ноября нардепы только проголосовали за отставку Резникова с должности вице-премьер-министра – министра реинтеграции временно оккупированных территорий.
Важно Рада отправила в отставку Алексея Резникова
Место министра обороны также стало вакантным 3 ноября. Ведь парламентарии на пленарном заседании уволили Андрея Тарана. По данным СМИ, именно Резников и должен заменить экс-министра обороны Украины на этом посту. Поэтому, вероятно, отставка Резникова и вакантная должность в Минобороны связаны.
Что известно об Алексее Резникове
- Политик родился 18 июня 1966 года во Львове. Учился во Львовском государственном университете имени Ивана Франко.
- Был соучредителем брокерской компании. Работал заместителем главы Центра развития украинского законодательства в Киеве. Основал компанию "Правис", которую позже переименовали в "Резников, Власенко и партнеры".
- Был адвокатом президента Виктора Ющенко. С 2008 года до 2014 года Резников был депутатом Киевского горсовета VI созыва. А впоследствии стал заместителем главы КГГА.
- В 2019 году Владимир Зеленский назначил Резникова представителем Украины в Трехсторонней контактной группе. Вице-премьером, а также министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины стал 4 марта 2020 года.
Отставка Алексея Резникова: смотрите видео
Кадровые изменения в правительстве: главное
Последние несколько недель в Украине не утихали обсуждения масштабных кадровых изменений в Кабинете Министров. Как следствие – на пленарном заседании 3 ноября Верховная Рада отправила в отставку сразу 5 министров, среди них, кроме Алексея Резникова, были:
- Роман Абрамовский – с должности министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины;
- Алексей Любченко – с должности первого вице-премьер-министра – министра экономики Украины;
- Олег Уруский с должности вице-премьер-министра – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины;
- Андрей Таран с должности министра обороны.
Полный текст публикации Тараса Мельничука:
В Верховную Раду Украины поступило представление президента Украины о назначении Резникова Алексея министром обороны Украины.