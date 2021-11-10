Радуга посреди ноября: на Закарпатье зафиксировали необычное природное явление
Источник:Укринформ
В Закарпатской области заметили радугу, что не присуще осенней поре, еще и в ноябре. Местные жители показали необычные кадры в сети.
Такое природное явление зафиксировали в горном селе Ставное, что на Великоберезнянщине. Аналогичные фотографии удалось сделать и жителям села Тибава на Свалявщине.
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Радуга в ноябре – редкость
По словам украинского краеведа Ивана Циганина, в местности, где появилась осенняя радуга, она имеет особое название – "веселичка". Местные убеждены, что это явление всегда является хорошим знаком. Мол, принесет радость тем, кто смог его увидеть.
Что касается осенней веселички, да еще и в ноябре, лично я такого еще не видел. Пишут, что это – к теплой дождливой погоде,
– отметил Циганин.
Отметим, что радуга – это вполне привычное явление для поздней весны и лета. Она появляется в небе сразу после дождя. А вот осенью или зимой увидеть это явление удавалось мало кому.
Радуга в ноябре / Фото Укринформа
Полюбоваться радугой осенью-редкость / Фото Укринформа
Уникальные радуги в других городах
В мае за уникальным природным явлением имели возможность наблюдать жители Днепра. После мощных ливней в небе образовалась тройная радуга. А в июне в небе над Яворовским районом Львовщины появились сразу две.