Корреспондент из Кривого Рога Александр Фефилатьев сообщил "24 Каналу", что удар пришелся по обычному жилому кварталу, где проживала многодетная семья. По его словам, в самом Радушном нет никаких военных объектов, о которых заявляет российская пропаганда.

Каковы последствия атаки на Радушное

По словам Александра Фефилатьева, около двух часов ночи мониторинговые ресурсы предупредили об угрозе баллистического удара по Криворожскому району. Уже через несколько минут местные жители услышали мощный взрыв. Предположительно, враг мог применить баллистическое оружие.

В результате удара были разрушены два частных дома, еще несколько домов получили серьезные повреждения. Самая большая трагедия произошла в доме большой семьи, где проживали десять детей.

По состоянию на данный момент погибли шесть человек, жителей поселка Радушное. Трое из них – дети. Также несколько человек числятся пропавшими без вести,

– сообщил корреспондент.

Он пояснил, что из-за масштабов разрушений спасателям пришлось извлекать из-под завалов не только тела погибших, но и отдельные их фрагменты. Именно поэтому продолжаются генетические экспертизы для установления личности каждой жертвы.

Корреспондент об атаке России на Кривой Рог: видео

Практически сразу после удара на место прибыли спасатели, медики, правоохранители и волонтеры. Пострадавшим оказывали первую медицинскую и психологическую помощь, а также предоставляли строительные материалы для временного ремонта поврежденных домов.

Россия лжет о целях атаки

Фефилатьев подчеркнул, что Радушное – аграрный поселок, поэтому заявления российской пропаганды о якобы поражении военных целей не соответствуют действительности.

Здесь фермерские хозяйства, здесь возделывают землю. Никаких военных баз, полигонов или других объектов, которые хотя бы отдаленно напоминали бы военные, здесь никогда не было,

– подчеркнул он.

По информации российских пабликов, оккупанты якобы нанесли удар по предприятию по производству морских дронов. Однако, по словам журналиста, никаких фактов, которые могли бы подтвердить эту версию, нет.

За эти миллионы долларов (стоимость российских ракет – 24 Канал) они просто разрушили одну семью, два частных дома и повредили еще несколько домовладений в поселке, где живут мирные люди,

– добавил корреспондент.

Отметим, что во время масштабной комбинированной атаки на Украину 30 июля Россия одновременно задействовала более 350 воздушных средств, в частности баллистические и крылатые ракеты, а также ударные беспилотники. Силам обороны удалось уничтожить 320 вражеских целей. Однако в нескольких регионах зафиксированы попадания и падение обломков, что привело к разрушениям гражданской инфраструктуры и жертвам среди мирного населения.