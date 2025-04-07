Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пост Тшасковского в Х. Он тренировался весь день в рамках акции "Тренируйся с армией".

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Кандидат в президенты Польши Тшасковский присоединился к познавательной акции

Польша имеет профессиональную армию, но привлекает всех желающих пройти базовую военную подготовку и получить новые знания. К такой акции недавно присоединился глава Варшавы и кандидат в президенты Рафал Тшасковский. Он отметил, что такое короткое обучение – это отличный способ под наблюдением экспертов изучить или восстановить много ценных навыков.

Тшасковский прошел подготовку под наблюдением опытных экспертов. Чиновник добавил, что знания и навыки по основам первой помощи полезны и в повседневных невоенных ситуациях.

Я хотел бы поблагодарить замечательную профессиональную команду с базы 1 Варшавской бронетанковой бригады в Весоле за этот день. Я также рад, что во время тренинга я познакомился со многими людьми, заинтересованными в том, чтобы способствовать общей безопасности людей – как женщин, так и мужчин. Это очень вдохновляет!

– прокомментировал Рафал Тшасковский.

Обучение проходило всего 8 часов, но, по словам Тшасковского, дает возможность лучше подготовиться к любой ситуации, чтобы общество было более устойчивым ко всем кризисам.

Напомним, Польша готовит крупнейшую военную операцию в своей истории, вводя программу военной добровольной подготовки. Так гражданам предлагают в будущем пройти обучение, чтобы подготовиться к различным ситуациям или стать военным.