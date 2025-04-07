Про це пише 24 Канал з посиланням на пост Тшасковського в Х. Він тренувався увесь день у межах акції "Тренуйся з армією".

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Кандидат в президенти Польщі Тшасковський долучився до пізнавальної акції

Польща має професійну армію, але залучає всіх охочих пройти базову військову підготовку та здобути нові знання. До такої акції нещодавно долучився очільник Варшави та кандидат в президенти Рафал Тшасковський. Він зазначив, що таке коротке навчання – це чудовий спосіб під наглядом експертів вивчити чи відновити багато цінних навичок.

Тшасковський пройшов підготовку під наглядом досвідчених експертів. Посадовець додав, що знання та навички з основ першої допомоги корисні й у повсякденних невоєнних ситуаціях.

Я хотів би подякувати чудовій професійній команді з бази 1 Варшавської бронетанкової бригади у Весолі за цей день. Я також радий, що під час тренінгу я познайомився з багатьма людьми, зацікавленими в тому, щоб сприяти спільній безпеці людей – як жінок, так і чоловіків. Це дуже надихає!

– прокоментував Рафал Тшасковський.

Навчання проходило всього 8 годин, але, за словами Тшасковського, дає можливість краще підготуватися до будь-якої ситуації, щоб суспільство було стійкішим до всіх криз.

Нагадаємо, Польща готує найбільшу військову операцію у своїй історії, запроваджуючи програму військової добровільної підготовки. Так громадянам пропонують в майбутньому пройти навчання, щоб підготуватися до різних ситуацій або стати військовим.