После нескольких дней без еды и воды, жестоких условий содержания и потери близких, Раисе и ее соседу удалось сбежать. Всего прокуратура зарегистрировала более 650 уголовных производств в Волчанской громаде по факту военных преступлений российских военных.

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Как происходил побег из российского плена

В мае жительница Волчанска Раиса Зиновская решила эвакуироваться из родного города вместе с мужем, незрячей 83-летней тетей на инвалидной коляске и соседом. По дороге российские военные расстреляли ее мужа и тетю, а саму Раису с соседом взяли в плен.

Раиса вспоминает, как вместе с мужем Владимиром решила эвакуироваться из Волчанска 16 мая. Вместе с маломобильной, незрячей 83-летней тетей и соседом Виктором супруги выехали на машине в сторону Харькова.

Мой муж не хотел выезжать, но моя меньшая невестка убедила: "Мама, вы нам нужны живые". И я сказала: мы выезжаем,

– вспоминает Раиса.

По дороге они попали под обстрел.

"Смотрю: пули летят с обеих сторон. Я пригнулся, а Раиса кричит: "Вову убили!", – рассказывает Виктор Коновалов.

Тетя Раисы также была смертельно ранена. В тот момент Виктор приказал выбираться из машины.

Я подошла к тете и говорю: "Потерпите, пожалуйста". Она ответила: "Раечка, это ты? Я умираю". Я говорю: "Нет, не умирайте, я за вами приду",

– вспоминает Раиса.

После этого их с Виктором взяли в плен.

"Просила помочь тете, а в ответ услышала: "Замолчи! Туда не пойдем, там опасно", – рассказывает Раиса.

Сама Раиса получила осколочное ранение руки. В плену ей оказали медицинскую помощь, но телефоны забрали, и двое суток держали без еды. По словам Виктора, оккупанты говорили, что у них ничего нет, ведь они попали в болото, и рюкзаки пришлось выбросить.

Очень хотелось пить. Попросила воду – не дали. Снова попросила – не дали. Только когда очень умоляла, дали немного воды, – вспоминает Раиса.

После того как снаряд попал в дом, где находились российские военные, начался пожар.

"Я сказала, что в подвал не пойду, потому что там меня привалит. И он сказал: "Иди отсюда!" И мы побежали", – рассказывает Раиса.

Таким образом они с Виктором выбрались через огороды к своим домам, а 20 мая с волонтерами окончательно выехали из города. Ее тетя погибла.

Виктор теперь живет в Харькове в общежитии, но мужчина очень хочет вернуться в родной Волчанск. Раиса также проживает в Харькове – у сына.