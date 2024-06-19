Після кількох днів без їжі та води, жорстоких умов утримання та втрати близьких, Раїсі та її сусідові вдалося втекти. Всього прокуратура зареєструвала понад 650 кримінальних проваджень у Вовчанській громаді за фактом воєнних злочинів російських військових.

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Як відбувалася втеча з російського полону

У травні жителька Вовчанська Раїса Зіновська вирішила евакуюватися з рідного міста разом з чоловіком, незрячою 83-річною тіткою на інвалідному візку та сусідом. Дорогою російські військові розстріляли її чоловіка та тітку, а саму Раїсу з сусідом взяли у полон.

Раїса пригадує, як разом з чоловіком Володимиром вирішила евакуюватися з Вовчанська 16 травня. Разом з маломобільною, незрячою 83-річною тіткою та сусідом Віктором подружжя виїхало на автівці в бік Харкова.

Мій чоловік не хотів виїжджати, але моя менша невістка переконала: "Мамо, ви нам потрібні живі". І я сказала: ми виїжджаємо,

– згадує Раїса.

Дорогою вони потрапили під обстріл.

"Дивлюся: кулі летять з обох боків. Я пригнувся, а Раїса кричить: "Вову вбили!", – розповідає Віктор Коновалов.

Тітка Раїси також була смертельно поранена. В той момент Віктор наказав вибиратися з автівки.

Я підійшла до тітки і кажу: "Потерпіть, будь ласка". Вона відповіла: "Раєчко, це ти? Я вмираю". Кажу: "Ні, не вмирайте, я за вами прийду,

– згадує Раїса.

Після цього їх з Віктором взяли у полон.

"Просила допомогти тітці, а у відповідь почула: "Замовкни! Туди не підемо, там небезпечно", — розповідає Раїса.

Сама Раїса отримала осколкове поранення руки. У полоні їй надали медичну допомогу, але телефони забрали, і дві доби тримали без їжі. За словами Віктора, окупанти казали, що в них нічого немає, адже вони потрапили в болото і рюкзаки довелося викинути.

Дуже хотілося пити. Попросила воду – не дали. Знову попросила – не дали. Тільки коли дуже благала, дали трохи води, – згадує Раїса.

Після того, як снаряд влучив у будинок, де перебували російські військові, почалася пожежа.

"Я сказала, що в підвал не піду, бо там мене привалить. І він сказав: "Іди звідси!" І ми побігли", – розповідає Раїса.

Таким чином вони з Віктором вибралися через городи до своїх будинків, а 20 травня з волонтерами остаточно виїхали з міста. Її тітка загинула.

Віктор тепер мешкає в Харкові у гуртожитку, але чоловік дуже хоче повернутися в рідний Вовчанськ. Раїса також проживає в Харкові – у сина.