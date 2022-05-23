Район, где проживало 300 тысяч харьковчан: ужасные кадры разрушений Северной Салтовки

Российские военные с начала полномасштабного вторжения на территорию Украины ежедневно обстреливали Харьков. Больше всего досталось району Северная Салтовка. Он потерпел значительные разрушения.

Именно этот район посетил заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко. После своего визита и встречи с мэром Харькова Игорем Тереховым он показал последствия разрушений Северной Салтовки.

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Некоторые улицы нужно будет отстраивать заново

Кирилл Тимошенко отметил, что в Северной Салтовке проживало 300 тысяч харьковчан. И именно этот район – один из тех, кто испытал наибольшее разрушение в результате вражеских атак. Дошло до того, что некоторые большие улицы в нем буквально стерты с лица земли. А значит, дома для жильцов уже не восстановишь.

Другого выхода как строить новые нет. Это будет жилье для харьковчан, потерявших свои дома из-за российской агрессии,

– подчеркнул Тимошенко.

Он также добавил, что местные власти уже выбрали территорию. На ней будут проводить строительство жилых домов для тех, кто потерял свое жилье. В настоящее время работают над разрешительной документацией. В частности, необходим "зеленый свет" от военных.

Как сейчас выглядит район Северная Салтовка в Харькове / Фото с телеграмму Кирилла Тимошенко

Пока будут строить новые постройки, придется сносить те, которые разрушил оккупант. Как отметил Тимошенко, в Харькове необходимо будет не только жилые дома строить, но и школы, детские сады, а также больницы. Все, что необходимо жителям Северной Салтовки для того, чтобы они получали не только необходимые услуги, но и не были лишены комфорта.

Кирилл Тимошенко добавил, что в Харькове придется строить с нуля около 500 домов. Сейчас местные власти работают над тем, чтобы все, кто остался без крова, имели временное жилье. Их поселяют в общежития вузов, а также в заведениях социальной направленности. Это необходимое, но не постоянное решение. Впоследствии каждый из них получит собственное новое жилье.

Ранее в Минобороны рассказали о Северной Салтовке. Если говорить на языке цифр, то в районе Харькова разрушения получили 70% домов и инфраструктуры . И то, во что его превратили кафиры, откровенно пугает.

Особенно если учесть тот факт, что жилой массив мог похвастаться современной инфраструктурой и был развитым. Более того, в нем было множество торговых, развлекательных, а также учебных заведений.

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