В районах, без активных боевых действий, Украина проводит стабилизационную операцию

Украинские бойцы проводят стабилизационную операцию в тех регионах, где нет активных боевых действий против российских захватчиков.

Как отметили в Генштабе ВСУ, оккупанты продолжают наступательную операцию, но темп продвижения их войск значительно замедлился.

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Какая сейчас ситуация в разных регионах

Группировка сил обороны продолжает вести оборонную операцию в рамках:

Южной,

Восточной,

Северной операционной зоны по определенным рубежам.

На Северском направлении идет героическая оборона города Чернигова. Силы обороны Киева продолжают защищать столицу по внешнему рубежу обороны и на дополнительно определенных направлениях. В Южной операционной зоне проводится оборонная операция вдоль государственной границы и осуществляется прикрытие морского побережья, ведутся оборонительные бои в пригороде Николаева.

Группировка Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины осуществляет успешное отражение ракетно-авиационных ударов и средств воздушного нападения противника, противовоздушное прикрытие критических объектов Украины и группировок войск,

– отметили в Генштабе ВСУ.

Оккупанты деморализованы и все чаще прибегают к мародерству и нарушениям норм Международного гуманитарного права по ведению военных конфликтов.

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