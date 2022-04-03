В районе Харькова ВСУ уничтожили до 80% состава мотострелковой роты врага
Источник:СтратКом ВСУ
Вооруженные Силы Украины нанесли очередные потери российской армии. Наши защитники уничтожили до 80% мотострелковой роты врага в районе Харькова.
Противник несет потери в личном составе и военной технике
Благодаря удачным действиям ВСУ в районе Харькова потери понесла мотострелковая рота врага из состава БТГр 59 танкового полка.
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Потери подразделения составили до 80% личного состава.
Сообщается, что российский враг имеет потери не только личного состава, но и военной техники.
Противник продолжает нести потери в личном составе и военной технике. Так, в районе города Харьков в результате удачных действий подразделений Вооруженных Сил Украины понесла значительные потери мотострелковая рота из состава БТГр 59 танкового полка. Установлено, что потери указанного подразделения составили до 80% личного состава,
– говорится в сообщении Управления стратегических коммуникаций.
Добавим, что по состоянию на утро 3-го апреля Россия в войне против Украины потеряла уже почти 18 тысяч военных.
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