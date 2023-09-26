Сведения о том, что в Новой Каховке горел склад оккупантов, рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко. Он также выложил в сеть видео.

Читайте также Истощают врага по всему фронту: за сутки ВСУ уничтожили станцию РЭБ и 9 артиллерийских систем

В небо поднялся столб дыма

С места передают, что в районе Новой Каховки у оккупанта пригорает очередной склад. Говорят, красиво…

– написал Андрющенко.

В районе Новой Каховки горел склад врага: смотрите видео

Очевидцы сняли видео во время движения. Можно увидеть, что в небо вздымается густой черный столб дыма, который тянется на десятки метров в сторону.

Обратим внимание, что в оккупированном Сорокином была серия мощных прилетов. Известно, что под ударом находились склады боеприпасов.

Могли быть прилеты по складам

Собственно, взрывы прогремели в оккупированном Сорокино Луганской области. Говорят, что "хлопок" посетил завод "Юность". Его русские захватчики используются как склад для боеприпасов.

Украинский журналист Денис Казанский отметил, что Сорокино – глубокий тыл так называемой "второй армии мира". Известно, что от взрывов буквально трясло весь город. Кроме того, там была детонация боекомплекта русских захватчиков. Поэтому объявили эвакуацию местных школ.

Обратим внимание! Сорокино – на востоке Луганской области. Оно расположено вблизи границы с Россией. До подконтрольной территории Украины до этого города – более 130 километров.

Поскольку мы заговорили о взрывах на складе с боекомплектом, напомним себе потери врага. Вашему вниманию актуальна статистика по состоянию на утро 25 сентября.

Потери врага растут