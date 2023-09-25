Только за минувшие сутки Россия потеряла еще 420 бойцов. Кроме того, Силы обороны уничтожили десятки единиц вражеской техники и вооружения, пишет 24 Канал.

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Потери агрессора

  • Личного состава – около 276 270 (+420),
  • танков – 4667 (+5),
  • боевых бронированных машин – 8927 (+13),
  • артиллерийских систем – 6260 (+27),
  • РСЗО – 791 (+2),
  • средств ПВО – 533 (+2),
  • самолетов – 315 (+0),
  • вертолетов – 316 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4895 (+7),
  • крылатых ракет – 1518 (+0),
  • кораблей и катеров – 20 (+0),
  • подводных лодок – 1 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 8746 (+12),
  • специальной техники – 918 (+4).

Потери врага / Инфографика Генштаба ВСУ

Потери России значительно больше, чем у Украины

Недавно Кирилл Буданов заявил, что потери России выше, чем у Украины. И это несмотря на то, что наши защитники наступают, а оккупанты находятся в обороне.

"Есть такая очень интересная особенность, что, несмотря на то, что мы идем в наступление, наши потери все равно ниже, чем на стороне обороняющегося врага", – подчеркнул начальник ГУР.