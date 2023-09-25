Только за минувшие сутки Россия потеряла еще 420 бойцов. Кроме того, Силы обороны уничтожили десятки единиц вражеской техники и вооружения, пишет 24 Канал.
Кстати говоря "Телами врагов покрыты все поля": как 3 ОШБр освобождала Андреевку
Потери агрессора
- Личного состава – около 276 270 (+420),
- танков – 4667 (+5),
- боевых бронированных машин – 8927 (+13),
- артиллерийских систем – 6260 (+27),
- РСЗО – 791 (+2),
- средств ПВО – 533 (+2),
- самолетов – 315 (+0),
- вертолетов – 316 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4895 (+7),
- крылатых ракет – 1518 (+0),
- кораблей и катеров – 20 (+0),
- подводных лодок – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 8746 (+12),
- специальной техники – 918 (+4).
Потери врага / Инфографика Генштаба ВСУ
Потери России значительно больше, чем у Украины
Недавно Кирилл Буданов заявил, что потери России выше, чем у Украины. И это несмотря на то, что наши защитники наступают, а оккупанты находятся в обороне.
"Есть такая очень интересная особенность, что, несмотря на то, что мы идем в наступление, наши потери все равно ниже, чем на стороне обороняющегося врага", – подчеркнул начальник ГУР.