Лише за минулу добу Росія втратила ще 420 своїх бійців. Окрім того, Сили оборони знищили десятки одиниць ворожої техніки та озброєння, пише 24 Канал.

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Втрати агресора

Особового складу – близько 276 270 (+420),

танків – 4667 (+5),

бойових броньованих машин – 8927 (+13),

артилерійських систем – 6260 (+27),

РСЗВ – 791 (+2),

засобів ППО – 533 (+2),

літаків – 315 (+0),

гелікоптерів – 316 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 4895 (+7),

крилатих ракет – 1518 (+0),

кораблів і катерів – 20 (+0),

підводних човнів – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 8746 (+12),

спеціальної техніки – 918 (+4).

Втрати ворога / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Втрати Росії значно більші, ніж в України

Нещодавно Кирило Буданов заявив, що втрати Росії вищі, ніж в України. І це попри те, що наші захисники наступають, а окупанти перебувають в обороні.

"Є така дуже цікава особливість, що, попри те, що ми йдемо в наступ, наші втрати все одно є нижчими, ніж на стороні ворога, що обороняється", – підкреслив начальник ГУР.