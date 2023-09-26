Відомості про те, що у Новій Каховці горів склад окупантів, розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. Він також виклав у мережу відео.

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У небо здійнявся стовп диму

З місця передають, що в районі Нової Каховки в окупанта пригорає черговий склад. Кажуть, красиво…

– написав Андрющенко.

У районі Нової Каховки горів склад ворога: дивіться відео

Очевидці зняли відео під час руху. Можна побачити, що у небо здіймається густий чорний стовп диму, який тягнеться на десятки метрів вбік.

Звернімо увагу, що в окупованому Сорокиному була серія потужних прильотів. Відомо, що під ударом були склади боєприпасів.

Могли бути прильоти по складах

Власне, вибухи пролунали в окупованому Сорокиному, що у Луганській області. Кажуть, що "бавовнятко" навідалося до заводу "Юність". Його російські загарбники використовують як склад для боєприпасів.

Український журналіст Денис Казанський зауважив, що Сорокине – глибокий тил так званої "другої армії світу". Відомо, що від вибухів буквально трясло все місто. Крім того, там була детонація боєкомплекту російських загарбників. Через це оголосили евакуацію місцевих шкіл.

Звернімо увагу! Сорокине – на сході Луганської області. Воно розташоване поблизу кордону з Росією. До підконтрольної території України до цього міста – понад 130 кілометрів.

Оскільки ми заговорили про вибухи на складі з боєкомплектом, то пригадаймо собі втрати ворога. До вашої уваги актуальна статистика станом на ранок 25 вересня.

Втрати ворога ростуть