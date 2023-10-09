Россияне усиливают минирование в районе Работино – Вербовое и пытаются "заморозить" ВСУ, – ISW

Наши военные продолжают продвигаться на Мелитопольском направлении. В то же время враг пытается сделать все для того, чтобы им это не удалось. В частности, минируя территории в районе Работино – Вербовое.

Как отмечают в свежем отчете Института по изучению войны, наши защитники продолжили контрнаступательные операции под Бахмутом, а также имеют незначительное продвижение на западе Запорожской области за 8 октября. Они проанализировали геолокационные кадры, опубликованные за прошедшие сутки.

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Что известно о продвижении ВСУ

Геолокационные кадры свидетельствуют о том, что наши военные достигли ограниченных успехов к северу от Новопрокоповки (14 километров к югу от Орехова). В то же время российский блогер утверждает, что украинские силы продвинулись вперед вблизи Копани (10 километров юго-западнее Орехова).

В то же время Генштаб сообщил, что ВСУ достигли частичного успеха к северо-востоку от Андреевки (7 километров юго-западнее Бахмута). Тем временем российские источники утверждают, что наши военные продолжают атаки вблизи Андреевки и Курдюмовки (11 километров юго-западнее Бахмута).

Оккупанты продолжают минировать территории

В Институте отмечают, что российские войска активизировали минирование в районе Работино – Вербовое. Они пытаются зафиксировать наших военных на участках фронта, удаленных от западных районов Запорожской области.

Тем временем российские блогеры утверждают, что их войска начали заминировать ранее разминированные участки на линии Работино – Вербовое (10 километров к югу – 18 километров юго-восточнее Орехово), чтобы добиться тактической неожиданности.

Блогеры утверждают, что интенсивные российские минирования и разминирование помешали передвижению тяжелых украинских грузов и техники на этих участках фронта за последние дни

Еще один известный блогер, связанный с Кремлем, утверждал, что российские войска активизировали тактические наступательные операции на нескольких участках фронта за пределами Запорожской области. Их цель – растянуть украинскую оборону и отвлечь внимание украинцев.

Собственно, спикер оперативно-тактической группировки "Таврический" полковник Александр Штупун отметил, что русские войска пытаются закрепиться на Авдеевском и Марьинском направлениях. А также они стараются не дать возможности перебросить резервы на Запорожское направление.