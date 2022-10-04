Надо бить по Крыму: почему Украине так нужны дальнобойные ракеты ATACMS

Украина получает немало западного оружия в качестве помощи и мы за это очень благодарны. Но чем дальше продвигаются ВСУ, тем острее становится необходимость в поставках ракет типа ATACMS, которые могут поражать цели на расстоянии до 300 километров.

Об этом 24 каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко. Он также отметил, что возобновление разговоров о передаче нам дальнобойных ракет – это хороший шаг. Мы засвидетельствовали, что готовы наносить удары по временно оккупированным территориям и отвоевывать свое.

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Для чего нам сейчас крайне нужны ракеты ATACMS – нужны удары по оккупированному Крыму, чтобы сорвать цепочки снабжения,

– говорит Мусиенко.

"Помните взрывы на складах под Джанкоем, там хранили ракеты к системам С-300 и другие виды вооружений для реактивных систем залпового огня. После этого записал обращение глава Николаевской ОВА Виталий Ким и сказал, что впервые в Николаеве была тихая ночь", – добавляет эксперт.

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Удары по Крыму срывают всю логистику врага

Кроме того, Мусиенко добавляет, что мы увидели, как украинские войска начали активнее использовать свою воздушную мощь, потому что у россиян сорвалась логистика.

"А если у нас появятся возможности и способности наносить удары по другим объектам, то можно только представить, насколько это облегчит жизнь", – убежден эксперт.

По его словам, на сегодняшний день, одна из основных баз для пополнения запасов у россиян – Мелитополь. А откуда такие запасы, на 70% точно из оккупированного Крыма. "То, что поступает со стороны Мариуполя, – это ничто", – резюмирует он.