Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Павел Нарожный. Некоторые аналитики считают, что на следующей встрече в формате "Рамштайн", которая состоится 20 января, союзники согласуют передачу ракет ATACMS.

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По словам Нарожного, этот вопрос чисто политический. Он склоняется к тому, что следующий "Рамштайн" будет обычной встречей, где не будут приниматься революционные решения по войне в Украине.

Что будет, если ВСУ таки получат ATACMS

Как отметил Нарожный, ВСУ сразу после получения ATACMS смогут применять их по врагу. Ведь у военных есть большое количество пусковых установок. А запуск ракет GMLRS на 70 – 80 км практически никак не отличается от ATACMS.

Россияне не могут сбивать ракеты GLMRS. Однако они определенным образом адаптировались к ним. Теперь основные склады боеприпасов захватчики обустраивают в 100 километровой зоне от линии фронта.

Если получим ATACMS, то сможем еще больше уничтожать логистику россиян. Сейчас у них логистическое плечо около 100 км до передовой. Тогда они будут вынуждены перемещать все на 300 км. А это, условно, в 10 раз замедлит логистику оккупантов,

– считает Нарожный.

Нарожный рассказал об особенностях ракет ATACMS: смотрите видео

В России нет систем ПВО и ПРО, которые могли бы эффективно работать против GLMRS и ATACMS. Эти ракеты летят по квазибалистической траектории – поднимаются на высоту в 24 километра, а затем "камнем" летят вниз.

Нарожный подчеркнул, что решение о передаче ATACMS было бы революцией для этой войны. Это можно сравнить, как если бы Запад передал сотни танков Leopard.

Запад продолжает поддерживать Украину