Об этом в интервью заявил представитель Главного управления разведки Андрей Юсов. Он подчеркнул, что возможное испытание "Буревестника" еще не означает ввода в эксплуатацию.

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Украина следит за возможными испытаниями в России

Юсов прокомментировал информацию о возможном испытании в России ракеты с ядерным двигателем "Буревестник". Он подчеркнул, что формулировка "готовится к испытаниям" – очень емкая, ведь в стране-агрессоре регулярно к ним готовятся. По словам Юсова, большая часть российских испытаний является подготовкой к следующим. Впрочем, очень часто они или не происходят, или проходят с нарушениями.

Все это в комплексе не позволяет ввести испытываемые оккупантами вооружение в эксплуатацию. Вместе с тем Украина вместе с партнерами отслеживает подобные действия России.

Сами по себе испытания, конечно, носят демонстрационный характер, ориентированные как на внутреннюю аудиторию (для того, чтобы поддержать градус ненависти, зомбирование среди собственного населения), так и на внешнюю аудиторию – тех, кто до сих пор может реагировать на какой-то российский шантаж и российские угрозы мире,

– заявил Юсов в интервью.

Что известно о "Буревестнике" 9М730 "Буревестник" – это российская крылатая ракета с ядерной силовой установкой. Впервые о ее существовании сообщил Владимир Путин 1 марта 2018 года. Как заявил тогда российский президент, эта ракета якобы будет иметь практически неограниченный радиус действия, ведь за счет ядерного двигателя способна двигаться со сверхзвуковой скоростью и якобы обходит все системы ПВО. Разведка США зафиксировала, что первые испытания могли пройти в 2016 году. К 2018 году, вероятно, прошло по меньшей мере 12 испытаний. Относительно "удачными" в разведке США считают тестирование, состоявшееся в ноябре 2017 года. Тогда крылатая ракета пробыла в воздухе 2 минуты, после чего упала в море. К слову, в 2019 году в Архангельске раздался мощный взрыв. Тогда, вероятно, Россия тоже могла проводить испытания ракеты.

В NYT заявили о возможных новых испытаниях

Издание The New York Times 2 октября опубликовало доказательства того, что Россия может готовиться к испытаниям ракеты "Буревестник". В частности, об этом свидетельствуют новые спутниковые снимки с аэродрома Рогачево в Архангельской области.

На новых снимках от 20 сентября 2023 зафиксировано множество транспортных средств. Особое внимание на снимках привлекает грузовик с огромным прицепом, в который теоретически можно перевезти "Буревестник". Также на аэродром прибыли сотрудники "Росатома".

Помимо спутниковых снимков о подготовке к испытаниям может свидетельствовать сообщение о "временной опасной зоне" над Баренцевым морем. "Ограничения" будут действовать до 6 октября 2023 года. Стоит отметить, что такое же "сообщение" в России было публиковано перед испытаниями "Буревестника" в 2019 году.