Об этом Андрей Юсов рассказал в эфире телемарафона, информирует 24 Канал.

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Способности врага производить "Цирконы"

Журналисты поинтересовались у представителя ГУР МО, насколько россияне способны и в каких количествах производить "Цирконы".

Значительно меньше, чем когда речь идет о "Калибрах" или о ракетах авиационного базирования Х-101. Тем не менее такие способности есть. Мы отслеживаем это, информация известна и реакция украинских систем ПВО, Воздушных сил, противоракетной обороны и результаты, если мы говорим о Киеве, так же есть,

– отметил Юсов.

Разведчик отметил, что никуда российская ракетная угроза не исчезает.

"Россия и дальше будет пробовать применять комбинированные удары, в том числе продолжая, использовать "Шахеды" или, как они их называют, "Герани". Так к этому надо готовиться и к каждой тревоге относиться серьезно", – подчеркнул Юсов.

С каких установок Россия запускает "Циркон": что известно

Глава ГУР Кирилл Буданов рассказывал, что противник может запускать эти противокорабельные ракеты с временно оккупированного Крыма. Он отмечал, что применяя эти ракеты оккупанты надеются пробить нашу систему противовоздушной обороны.

Буданов объяснял, что "Цирконы" Кремль запускает с по меньшей мере нескольких пусковых установок для запуска этих ракет. В частности, с береговых ракетных комплексов, которые могут применять ракеты "Циркон".

Издание Defence Express написало, что это понятие общее, ведь может означать два варианта: