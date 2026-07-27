Хотя в этот раз глава Кремля признал, что над ее точностью еще предстоит работать, хотя и заверил, что разработку будут дальше совершенствовать. Как сообщают российские СМИ, об этом Путин заявил 26 июля на встрече с военными ВМФ России.

Что сказал Путин о "Цирконах" и другом оружии?

Президент страны-террористки заявил, что последние применения "Циркона" якобы показали более высокую точность.

Возникают новые средства поражения, защиты. Один "Циркон" чего стоит! Там еще работать с ним, точно смотреть. Последние применения показали, что он становится все более точным. Немногие страны мира имеют такое оружие, а мы не только имеем, мы его совершенствуем и будем делать это дальше,

– цинично кичился Путин.

Во время той же встречи Путин особо отметил роль военно-морского флота России, назвав его одним из ключевых элементов ядерной триады. По его словам, ВМФ имеет важное значение для стратегического сдерживания, а подлодки с межконтинентальными баллистическими ракетами вроде бы являются инструментом "сдерживания любого противника" и нанесения ему "неприемлемого вреда" в случае агрессии.

Российский диктатор также упомянул ледокольный флот России и заявил, что аналогов ему якобы нет ни в одной другой стране мира.

Отдельно он сообщил о ходе работ над беспилотным подводным аппаратом "Посейдон" и заверил, что проект вроде бы уже на завершающем этапе и близится к боевому дежурству.

Напомним, что Россия часто бьет по Украине гиперзвуковыми противокорабельными ракетами Циркон.

По результатам анализа отчетов Воздушных сил и региональных воздушных командований, за первые 19 дней июля Россия уже использовала 20 таких ракет – примерно две трети годового объема производства.

За весь июнь россияне в общей сложности запустили 15 ракет 3М22 "Циркон". По оценкам ГУР, в середине июля у России было в арсенале более 120 ракет "Циркон".

В общем, как отметили в ISW, Россия запустила в июле больше баллистики, чем производит за месяц .