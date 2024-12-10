В частности, недавно президент Владимир Зеленский презентовал украинскую ракету-дрон "Пекло". Эксперт по связи и председатель Центра радиотехнологий Сергей "Флеш" Бескрестнов в разговоре с 24 Каналом поделился возможностями ракеты-дрона "Пекло" и прорывным решением относительно морских дронов.

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Об атаках по российским НПЗ

Россия продолжает бить по нашей критической инфраструктуре. Зато украинские Силы обороны тоже атакуют нефтебазы в России. По данным ГУР, треть российских НПЗ повреждена или поражена. Какие это имеет последствия для военного потенциала россиян и как сильно истощает резервы врага?

Прежде всего целью наших атак является не только огневое поражение и убытки, а в том числе и психологическое воздействие на жителей России, ведь таким образом мы переносим войну на территорию противника. Все жители России, для которых война где-то далеко, могут на себе почувствовать, что такое война, как жить в Украине, когда здесь люди находятся практически под бесконечными обстрелами.

Конечно, обстрелы нефтеперерабатывающих заводов имеют материальный ущерб, потому что это парализует производство топлива в большой части России и влияет на поставки этого топлива на фронт. В России много нефтеперерабатывающих предприятий и многие из них находятся за пределами нашей досягаемости.

Мы не говорим о том, что сможем полностью закрыть поставки топлива россиян на так называемую "сво", но по крайней мере можем на это повлиять. НПЗ – это большие объекты, которые просто атаковать. На многих видео видно, что мы достаточно точно их атакуем именно в тех местах, которые являются наиболее уязвимыми и которые потом трудно восстанавливать.

Что известно о новой ракете-дроне "Пекло"

В день Вооруженных Сил Украины Укроборонпром презентовал ракету-дрон "Пекло". Уже известно, что она может лететь со скоростью 700 километров в час, а максимальное расстояние полета составляет более 700 километров. Можете рассказать подробности этой разработки, если они вам известны? В чем ее особенность и какой вред она может нанести россиянам?

Это очень интересный сегмент, который мы называем "дрон-ракета". Мы уже ранее использовали подобные решения в наших реактивных БПЛА. "Пекло" – это почти такой же реактивный БПЛА, но он оптимизирован для более дальних полетов и для переноса более тяжелых боевых частей.

Новый дрон-ракета "Пекло" по принципу работы совпадает с предыдущим таким же изделием под названием "Паляница", который работает по такому же принципу. Это беспилотный летательный аппарат с реактивным двигателем, который имеет внутри систему наведения.

Мы не афишируем и не называем эти системы наведения, потому что эти системы как раз являются той уникальной частью поражения, как в классических крылатых ракетах, например, той же России, так и в этих ракетах. Потому что летать с большой скоростью и нести боевую часть – это лишь часть задачи. Главная задача – точно попасть в цели, которые выбираются.

Максимальная скорость достигает 700 километров в час. На самом деле я думаю, что она немного меньше – около 500 километров в час. Дальность полета тоже 500 – 700 километров. Таким образом мы получили БПЛА, который фактически заменяет крылатую ракету. Можно сказать, что мы разработали упрощенный заменитель, или аналог крылатой ракеты, которым сможем атаковать противника.

"Пекло" отличается от классического ударного БПЛА скоростью. Скорость такого типа реактивного снаряда достаточно высокая. Мобильно-огневые группы противника не могут отработать по таким целям средствами огневого поражения, поскольку они достаточно быстро летят. Соответственно, часть российской ПВО тоже не сможет отреагировать адекватно на это вооружение в случае большого количества одновременного применения. Мы повышаем шансы атаковать объекты, которые нам нужны.



Ракета-дрон "Пекло" / Укринформ

Россияне в панике закрывают Москву остатками ПВО

Какие объекты в России могут быть нам особенно интересными и ценными? Интересно, будут ли россияне переносить свои военные склады, базы от нашей границы, если дальность этой ракеты-дрона более 500 километров?

Подобные действия двусторонние, то есть Россия начала раньше использовать "Шахеды". Сейчас у нас есть большое количество дальнобойных ударных БПЛА разного принципа действий, в том числе и подобные реактивные системы. Украина действительно может делать комбинированные атаки – наносить удары одновременно и классическими БПЛА, и БПЛА реактивного типа, например, ракетой-дроном "Пекло".

Что отличает нас от России в этом плане? Прежде всего у нас больше опыта у мобильных военных групп и вообще большой опыт работы с такими системами, потому что Россия только с началом нашей активности начинает получать этот боевой опыт.

На территории России значительно больше объектов критической и военной инфраструктуры, которые мы можем атаковать. Это производства, нефтеперерабатывающие заводы, военные части, склады и тому подобное. Поэтому мы понимаем, что технически и организационно прикрыть все объекты на их территории в кратчайшие сроки – нереально. ПВО и РЭБ на все не хватает. Сейчас россияне в панике закрывают остатки Московской области, Подмосковья и Москвы для того, чтобы мы не могли туда долетать.

Я думаю, что люди видят по статистике, что стало значительно меньше публичной информации о поражении объектов в Москве и Подмосковье. Это действительно сложнее, но объектов по территории России достаточно для ведения асимметричной войны в ответ на атаку наших систем, в частности энергетических.

СБУ провела уникальную операцию с морскими дронами

СБУ показала операцию в Крыму с использованием морских дронов. В Керченском проливе Sea Baby вступили в бой с российскими вертолетами и патрульными катерами. Враг понес значительные потери и в личном составе, и техника требует ремонта. В чем секрет морских дронов, ведь пока что России нечего противопоставить им?

Беспилотные аппараты и системы всегда ассоциировались с тем, что летает. Кроме этого, есть наземные беспилотники, которые ездят, а также речные и морские БПЛА. Здесь специфика совсем другая, поскольку этими дронами управляют по стабильному каналу спутниковой системы управления, в частности Starlink. Благодаря этому мы можем точечно и эффективно выбирать цели и поражать их.

Меня поразило больше даже не то, что на дрон был установлен пулемет, а то, что мы показали, что этот малый плавучий катер еще и запускает FPV-дроны перед тем, как атаковать цели. То есть он имеет на себе FPV-дрон, который может параллельно провести разведку объекта и нанести удар. Это действительно прорыв.

Мы говорим о том, что происходит полная аналогия, например, с воздушными системами, когда существуют летающие корабли-матки – крылатые БПЛА. Такие проекты есть и у нас, и у противника. Беспилотник летит далеко за линию фронта и несет на себе еще несколько маленьких FPV-дронов, которые сбрасывает из-под крыльев.

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Наверное те, кто реализовали эту идею на катерах, вдохновились марсоходами, которые сейчас делают миссию на Марсе. У них тоже внутри есть маленький беспилотный аппарат, который поднимается и автономно делает разведку. Мы показываем развитие наших технологий и то, что мы не стоим на месте.

То, что на катерах стоят системы пулеметов – это тоже показатель, что мы модернизируемся и работаем в этом направлении. Украина показывает всему миру, что имеет в этом потенциал. Наши разработчики опережают даже многие мировые решения в этом, ведь мы, к сожалению, всей страной фактически третий год живем на полигоне, где летают крылатые ракеты, "Шахеды". В то же время украинцы разрабатывают одни из самых перспективных военных разработок.

То, что мы, например, с катеров будем сбивать самолеты, это где-то из области фантастики, но патрульные катера мы сможем очень легко атаковать. Особенно если это какие-то надувные штурмовые лодки, или вертолеты, которые летят низко, пытаясь расстрелять наши малые катера. В перспективе на малые катера можно ставить системы ПЗРК, которые будут активироваться и работать по воздушным судам. Мы просто показали тренд, над которым движемся. То есть мы инвестируем время, силу и средства в разработку беспилотных систем всех категорий.

Насколько россияне учатся на нашем примере и пытаются те же разработки внедрять у себя? Или они все же не успевают?

Украинцы быстрее придумывают, более креативные, а наш противник, к сожалению, имеет потенциал быстрее масштабировать. Благодаря тому, что у россиян больший человеческий ресурс, больше предприятий и больше финансов.

Мы уже неоднократно видели, как какие-то изобретения у нас появляются быстро, а противник их оперативно масштабирует. Например, с малыми морскими катерами. Россияне также их делают, пытались атаковать мосты в Одесской области, береговые объекты. Они тоже в этом направлении работают.

Есть ли угроза для ВСУ от систем Starshield и Starlink Илона Маска

Space X и Пентагон согласились предоставить Украине более расширенный доступ к Starlink-2500. Терминалы, которые есть в Украине, подключат к секретному каналу, который значительно труднее взломать. Эти услуги начнут предоставлять в следующем году. Насколько это нас усилит, ведь мы привыкли к тому, что на Илона Маска не стоит рассчитывать из-за его неопределенной позиции и приверженности к Владимиру Путину. Или это все же Пентагон с ним договорился?

Речь идет о подключении к военной системе Space X под названием Starshield. Украина уже имеет около 500 терминалов, которые работают по этому проекту. Добавится еще 2500 терминалов. Могу сказать, что это радикально не повлияет на всю ситуацию.

Любой специалист, который работает со Starlink, понимает, что мы можем поднять VPN-туннель, зашифровать его и передавать информацию безопасно для нас. То есть наша военная система коммуникации и передачи информации построена так, что в каждом крупном подразделении есть оборудование, которое делает шифрование надежными ключами. Все это хорошо организовано, поэтому мы можем использовать абсолютно любые каналы, в том числе открытые, для передачи организации военных шифрованных каналов.

Возможно, эта технология содержит какую-то более продвинутую работу по РЭБ, но я об этом сказать не могу и публично эту информацию нигде не встречал. Россияне пытались давить своими системами РЭБ на Starlink на Харьковском направлении, частично на Запорожском. То есть спутник Starlink пролетает над нами сверху, и если снизу на него светить РЭБ, то он, условно говоря, "оглохнет" и не сможет принимать терминалы, которые расположены рядом. Это такой примитивный, классический метод РЭБ.

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Видимо, россияне с радостью бы "задавили" все спутники, но они не могут это сделать только потому, что спутников очень много. Одновременно на участке неба находятся сотни спутников. Если бы их было меньше, то россияне бы задавили. У России есть специализированный комплекс, который называется "Тирада-2". Когда спутников мало, то они могут их подавить.

Starlink оказались для россиян более сложной задачей. Они пытались подавить GPS внутри Starlink, ведь внутри них стоит GPS, который помогает Starlink находить спутники, синхронизировать каналы передачи данных. То есть россияне и на это пытались негативно влиять. Это приводит к снижению скорости Starlink и тому подобное.

Эта невидимая радиоэлектронная борьба постоянно идет. Россиянам не нравится, что Украина имеет Starlink, ведь благодаря им мы фактически обходим россиян на 90% в теме беспилотных летательных систем и их активностей. Потому что можем почти от каждого пилота передавать видеоканалы, от наших разведчиков, бомберов, между штабами и подразделениями. Все это построено на Starlink.

Для нас это такой Божий подарок, что перед началом полномасштабного вторжения появилась такая технология. Без нее было бы очень сложно. Как вы знаете, россияне тоже частично сейчас используют технологию Starlink у себя в армии.

Почему на фронте переделывают дроны от государства

В октябре президент Владимир Зеленский сообщил, что государство передало на фронт миллион дронов. Насколько они эффективны? Сколько нужно РЭБ, чтобы все они попадали в цель и выполняли свою задачу?

Когда говорим о большом количестве дронов, прежде всего говорится о FPV – маленьких дронах 7 – 8 дюймов, которые летают на фронте и несут огневое поражение нашему противнику. Именно в этом сегменте важно количество, потому что мы пытаемся достичь паритета с Россией, которая тоже наращивает количество производимых FPV-дронов. Они, по-прежнему, опережают нас в производстве FPV.

У нас разная борьба. Мы опережаем их в технологиях наших бомберов, таких как "Баба Яга". Россияне так их называют и боятся как огня. Уничтожаем их позиции методом сброса. Мы опережаем их в дистанционном минировании, когда мины разбрасываются с дронов. Сейчас у нас паритет в "дип страйках", но FPV пока, видимо, россияне немного больше производят. Это не такой большой разрыв, как было год – полтора назад, когда они имели больше в 3 – 7 раз.

Действительно имеем проблему, что дроны, которые изготавливаются по заказу государства, нужно переделывать нашим ребятам на фронте. Почему? Такие контракты очень долгосрочные. Государственная цена формируется четко, все происходит по тендерам.

Производитель в момент производства не может взять доработать и сказать, мол, "вот это изменилось, теперь цена будет на 10 долларов больше, потому что нужно поставить более дорогой модуль". Это проблематично. Когда контрактуется большая партия, дроны поступают на фронт, нашим ребятам приходится их переделывать. Об этом рассказывает "Мадяр" (командир батальона "Птицы Мадяра" – 24 Канал), а также другие группы.

Надеюсь, в будущем сможем как-то это решить. Возможно, заказывать дроны меньшими партиями. Хотя, конечно, это приведет к увеличению цены. Все понимают: чем меньше партия, тем больше цена. Но лучше иметь 2 хорошие дроны, чем 10 дронов, которые никуда не попадут.

Сколько дронов в месяц производит Россия

Только за октябрь россияне выпустили по Украине 1908 "Шахедов", что составляет около 62 дронов в день. В издании Wall Street Journal говорят, что это в 4 раза выше цифры, чем осенью 2023 года, то есть они наращивают производство. Сколько же тогда производят ежемесячно?

Если бы Россия нарастила в 3 – 4 раза количество ударных "Шахедов", мы бы всей страной это все почувствовали через удары по объектам, взрывы и тому подобное. Продолжаем фиксировать, к сожалению, что "Шахеды" попадают в дома, гибнут люди. Однако увеличения в 3 – 4 раза не видим. Это как раз подтверждает, что среди большого количества БПЛА, которые нас атакуют, подавляющей частью являются дроны-обманки. Они не имеют заряда и направлены на отвлечение внимания средств ПВО, в частности ребят из наших мобильных огневых групп.

Говорится о беспилотнике "Гербера". Он имеет плюс-минус похожий вид с "Шахедом", но с другим двигателем и изготовлен бюджетно. Он не имеет никаких средств защиты систем навигации. Это БПЛА-пародия, сделанный из картона. У них даже нет пластикового топливного бака, внутри обычный полиэтиленовый пакет с топливом.

Нам трудно отличить настоящий "Шахед" от такой копии-приманки. Россияне специально ставят внутри пластиковый шар, который с одной стороны покрыт фольгой. Это называется линза Люнеберга. Она сделана для того, чтобы ПВО видела маленький БПЛА размером с "Шахед" и не могла отличить его.



Россия нарастила производство "Шахедов" / Getty Images, Иллюстративное фото

Да, можно попробовать по скорости определять. Впрочем, нашим ребятам из мобильных огневых групп, которые в темноте прожектором выискивают в небе БПЛА, сразу трудно понять, где летит настоящий "Шахед", а где – обманка. Поэтому они атакуют, расходуют боеприпасы.

Россияне, как производили около 500 единиц в месяц, так и производят. Сейчас действительно немного увеличили производство, например, до 800 единиц в месяц. Однако, это не так существенно, как могло бы быть. Они действуют согласно своим прогнозам.

Также у нас есть информация, что на увеличение количества ударных БПЛА влияют еще некоторые поставки напрямую из Ирана. В Россию прилетают грузовые борты, которые могут довозить несколько сотен "Шахедов" с иранских заводов. Учитывая обломки, видим, что встречаются абсолютно разные модификации "Шахедов", в частности, возможно, иранские. Наши зрители и читатели должны обратить внимание, что не просто так в отчетах ВСУ стоит отметка БПЛА, потому что туда входят как боевые "Шахеды", так и обманки, которые не несут боевую часть.

Как противодействовать российским беспилотникам

Как же тогда противодействовать беспилотникам без боезарядов? Какие есть эффективные методы?

По-прежнему, здесь мы ничего не меняем. У нас работают 3 составляющие: РЭБ, ПВО и мобильные огневые группы, которые их сбивают. Ничего нового никто не придумал, это все отработано по всей территории.

Единственное, что можем сказать, эти дешевые БПЛА не имеют защиты систем навигации как у "Шахедов". Это дорогие решения, там стоят специальные антенны, которые борются с РЭБ. В то же время в БПЛА-обманках стоит буквально одна плата. Они очень дешевые и простые.

На такие БПЛА очень хорошо отвечает наш РЭБ, система "Покрова", которая защищает территорию Украины от воздействия беспилотников и ракет. Мы достаточно хорошо умеем их отводить в сторону. Об этом свидетельствуют сообщения вроде "БПЛА улетают в Молдову, Румынию или Беларусь". Они теряют сигнал и летят в соседние страны.

Нам нужна такая разработка? Или наши военные уже начали работать над тем, чтобы тоже производить такие обманки?

Да, нам нужна такая разработка. Но государство ставит в приоритет боевые "дип страйки", которые действительно наносят урон и огневое поражение. Это наша контрмера на атаки баллистикой и крылатыми ракетами. Мы не должны брать разрешение у Запада на использование того, что производим у себя. Нет, мы берем украинские ударные БПЛА и наносим огневое поражение нашему противнику.

Соответственно, говоря о бюджетных деньгах, и то, что сейчас выделяется – на это идет приоритет. Если бы кто-то взял на себя серийную разработку таких дешевых БПЛА, это было бы замечательно. В России беспилотники "Гербера" производят фактически студенты. В экономической зоне "Алабуга", рядом с заводом, где изготавливают "Шахеды", есть подразделение, которое себя идентифицирует как "сталинские соколы".

Это молодежь, туда привлечены ребята из местного политехнического института. Им дали карт-бланш от России на выработку этих БПЛА, они не требуют никакого профессионализма. Корпус из клея, картона, фанеры, простой двигатель, одна плата в управлении и все. Они на потоке их производят. Если бы наше государство тоже могло поощрять молодых, толковых ребят-разработчиков, которые могли бы внедрять дешевые решения и помочь в этом, это было бы просто замечательно.