Слишком высокая скорость: эксперт рассказал, чем опасна новая российская ракета "Филин"

Россия уже начала делать ставку на дешевые крылатые ракеты. Недавно на фронте заметили еще и новую российскую ракету "Филин".

Об этом в эфире 24 Канала рассказал главный редактор издания AIN.UA Олег Катков. По его словам, в последнее время противник стал активнее применять средства "Бандероль", "Дань-Т" и тот самый "Филин". При этом следует понимать, что это не реактивные беспилотники, а уже полноценные крылатые ракеты.

Как противодействовать ракете "Филин"?

Как подчеркнул Катков, в отличие от "Бандероли" и "Герани-5", ракета "Филин" обладает лучшими скоростными характеристиками. Главное управление разведки сообщало о скорости 800 километров в час. На данный момент Силы обороны не располагают реактивными беспилотниками, способными сбить такую цель. Скорость слишком высока.

Украинские военные используют специально адаптированную версию реактивного дрона "Барс", который был переработан для поражения воздушных целей. Однако его максимальная скорость составляет 700 километров в час. По крайней мере, согласно тем параметрам, которые известны общественности.

Возможно, существуют версии "Барса", которые немного быстрее. Но для того, чтобы эффективно перехватить цель, движущуюся со скоростью 800 километров в час, нужно иметь скорость примерно на 30 % выше. А желательно в полтора–два раза,

– сказал Катков.

Из-за этого возникает потребность в сверхзвуковых перехватчиках. То есть речь идет о традиционных зенитных ракетах. Также такую цель можно сбивать с помощью F-16, но при этом расходуется летный ресурс самолетов. Кроме того, "Филин" – вполне привычная цель для "Гепардов".

Катков рассказал о новой российской ракете "Филин": смотрите видео 24 Канала

Добавим, что советник президента Украины по вопросам оборонных технологий Сергей Бескрестнов сообщал, что российская ракета "Филин" способна преодолевать расстояние до 1200 километров. Она имеет ряд преимуществ перед реактивными дронами.