Очень опасно для России, – Свитан оценил последствия удара "Фламинго" по производителю "Искандеров"

Силы обороны Украины ударили ракетой "Фламинго" по Воткинскому заводу. Именно там производят ряд российских баллистических ракет, среди которых и "Искандер-М". Уже известно, что "Фламинго" попала в один из цехов.

Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что это плохие новости для врага. Украинская ракета могла преодолеть более 1500 километров и попасть в цель.

Читайте также Сильнее Tomahawk и устойчива к РЭБ: что известно об украинской крылатой ракете "Фламинго"

"Фламинго" создает проблемы для врага

По словам Свитана, Воткинский завод – это фактически огромная промзона. Чтобы полностью остановить технологический цикл производства ракет, нужно как минимум несколько десятков ракет вроде "Фламинго".

Однако даже одно такое попадание создает проблемы врагу. Фактически Украина приближается к тому, чтобы принять на вооружение крылатую ракету, которая способна попасть по цели на расстояние более чем 1000 километров.

Она не только преодолевает такое расстояние, но и доносит боевую часть, которая имеет примерно тонну. Это серьезная проблема для оккупантов. Есть вопрос о количестве ракет. Думаю, что сейчас она проходит предсерийные испытания. То есть уже летает, но ее "учат" точно попадать в цель,

– сказал Свитан.

Обратите внимание! Аналитики рассказали, что удар ракетой пришелся на корпус №19. Это – гальвано-штамповочный цех. Там изготавливают корпусные элементы ракет, а также – проводят гальваническую обработку деталей.

Не стоит забывать и о возможностях вражеской ПВО. Если Украина иногда уничтожает 100% российских крылатых ракет, то такое сможет делать и враг. Поэтому важно, чтобы со временем удалось масштабировать производство "Фламинго". Параллельно стоит работать и над созданием собственной баллистики. Ее значительно сложнее сбивать.

Следующий обязательный шаг – производство баллистики. Некоторые направления вроде Москвы или Крымского моста сильно насыщены ПВО. Там вряд ли смогут пройти крылатые ракеты. Это нужно пробивать только баллистикой,

– отметил Свитан.

Удар ракетой "Фламинго" мог побить рекорд

Аналитики Defence Express, что удар ракетой "Фламинго" по Воткинскому заводу мог побить своеобразный "рекорд" по дальности боевых пусков крылатых ракет. Сам Воткинский завод расположен ориентировочно на более чем 1300 километров от государственной границы Украины. К этому стоит добавить еще 100 – 200 километров к расстоянию пуска.

Предыдущие "рекорд" принадлежал России. 7 октября 2015 года враг запустил ракеты "Калибр" по Сирии. Тогда они преодолели расстояние в 1500 километров.

Удар по Воткинскому заводу: что известно