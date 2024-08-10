Цель для ракеты Х-38 подсвечивали лазером с помощью дрона. Это 24 Каналу объяснил военный эксперт, главный редактор Defense Express Олег Катков.

К теме Удар по ТЦ в Константиновке: среди погибших есть девочки 9 и 11 лет

Враг подсвечивал конкретно супермаркет

Олег Катков отметил, что ракета Х-38 принята на вооружение еще в 2012 году. Она предназначена для самолетов тактической авиации. Ее носителями являются Су-35. Также ее якобы интегрировали под К-52. Она отличается небольшой дальностью – до 40 километров, скорость – до двух махов. От места трагедии – до линии фронта 15 километров.

Эта ракета в своей наиболее распространенной версии имеет оптическую головку, полуактивную лазерную систему наведения. То есть цель ей необходимо подсветить лазером. Обычно эту задачу выполняет дрон. То есть россияне висели над Константиновкой, подсвечивали лазером этот супермаркет,

– подчеркнул он.

Российские военкоры пишут, что с апреля 2024 года оккупанты начали активно использовать именно Х-38 с полуактивным лазерным наведением с беспилотниками. Это исключает то, что захватчики случайно попали по ТЦ в Константиновке. Враг подсвечивал конкретно этот объект.

Ракетный удар по Константиновке: главное

По последним данным, количество погибших в результате российского обстрела Константиновки составляет 14 человек, ранены – 43 человека. В частности, по состоянию на утро 10 августа идентифицированы тела 2 погибших детей – это девочки 9 и 11 лет.

По данным ГСЧС, россияне нанесли удар по супермаркету в Константиновке Донецкой области ракетой Х-38.