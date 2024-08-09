В результате удара российских войск по Константиновке известно об 11 погибших, 37 раненых. Глава МВД Игорь Клименко рассказал о последствиях удара.

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По его словам, ликвидирован пожар в торговом центре площадью 1000 квадратных метра.



На месте удара продолжают работать спасатели / Фото ГСЧС



В результате удара повреждены здания / Фото ГСЧС



Пожар в ТЦ потушили / Фото ГСЧС

Также повреждены жилые дома, магазины, более десятка автомобилей.

"Враг бьет, мы – спасаем и защищаем. Спасибо всем, кто рядом с пострадавшими", – отметил Клименко.

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