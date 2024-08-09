Внаслідок удару російських військ по Костянтинівці відомо про 11 загиблих, 37 поранених. Голова МВС Ігор Клименко розповів про наслідки удару.
Дивіться також Десятки загиблих та поранених, зруйнований ТЦ: усе, що відомо про удар по Костянтинівці
За його словами, ліквідовано пожежу в торговельному центрі площею 1000 квадратних метра.
На місці удару продовжують працювати рятувальники / Фото ДСНС
Унаслідок удару пошкоджено будівлі / Фото ДСНС
Пожежу у ТЦ загасили / Фото ДСНС
Також пошкоджено житлові будинки, магазини, більше десятка автомобілів.
"Ворог б'є, ми – рятуємо та захищаємо. Дякую всім, хто поруч із постраждалими", – зазначив Клименко.
Головне про удар по Костянтинівці
- За даними ДСНС, росіяни завдали удару по супермаркету у Костянтинівці Донецької області ракетою Х-38.
- Раніше начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін заявив, що окрім супермаркету пошкоджено 4 приватні будинки, 9 крамниць, автомийка, Нова пошта, торговельні павільйони і 12 автівок.