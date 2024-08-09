Внаслідок удару російських військ по Костянтинівці відомо про 11 загиблих, 37 поранених. Голова МВС Ігор Клименко розповів про наслідки удару.

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За його словами, ліквідовано пожежу в торговельному центрі площею 1000 квадратних метра.



На місці удару продовжують працювати рятувальники / Фото ДСНС



Унаслідок удару пошкоджено будівлі / Фото ДСНС



Пожежу у ТЦ загасили / Фото ДСНС

Також пошкоджено житлові будинки, магазини, більше десятка автомобілів.

"Ворог б'є, ми – рятуємо та захищаємо. Дякую всім, хто поруч із постраждалими", – зазначив Клименко.

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