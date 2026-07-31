Впервые с 2025 года Россия применила ракету KN-23: в Reuters указали на тревожный сигнал

Во время массированной атаки 30 июля Россия впервые за долгое время применила северокорейскую баллистическую ракету KN-23. Последний раз оккупанты могли наносить ею удары по Украине аж в августе 2025 года.

Именно ракетой KN-23 Россия нанесла удар по частному дому в Радушном, что недалеко от Кривого Рога. Там погибли шесть человек, в том числе трое детей. Судьба еще четырех детей этой семьи, а также их полуторагодовалого внука, остается неизвестной.

Почему Россия снова начала наносить удары северокорейскими баллистическими ракетами?

Как сообщил военный источник Reuters, Россия уже наносила удары северокорейскими ракетами по Украине. Однако их первое применение с августа прошлого года свидетельствует о том, что Москва получила новые запасы этого оружия

По словам собеседника издания, использование северокорейских ракет вписывается в тенденцию, при которой Россия все чаще применяет баллистические ракеты, в частности "Искандеры". Перехватывать такие ракеты могут только американские системы ПВО Patriot. А Украина сейчас испытывает острый дефицит ракет-перехватчиков для этих систем.

Военный источник отметил, что украинские радары зафиксировали две траектории полета, характерные для северокорейских баллистических ракет малой дальности KN-23 или KN-24, которые летели в направлении Кривого Рога.

По его словам, две радиолокационные траектории обычно означают запуск четырех ракет. О других местах их попадания ему не было известно.

Для окончательного подтверждения специалисты должны исследовать обломки ракеты, найденные на месте удара. Это расследование еще продолжается, однако собеседник Reuters заявил, что уверен в северокорейском происхождении ракеты.

Россия начала применять северокорейские ракеты KN-23 и KN-24 против Украины в конце 2023 года.

По словам источника, эти ракеты обладают более мощной боевой частью и большей дальностью полета, чем российские баллистические ракеты "Искандер", хотя и уступают им в точности.

Напомним, что Россия и КНДР продолжают тесно сотрудничать в военной сфере.

В 2024 году Северная Корея направила в Россию 14 тысяч военных, чтобы помочь российским силам отразить украинскую операцию в Курской области. Кроме того, Пхеньян поставляет России миллионы артиллерийских снарядов.

На прошлой неделе Зеленский заявил, что Кремль хочет привлечь еще 30 тысяч северокорейских военных. Россия уже готовится принять их в Воронежской области.