Ракета может оказаться не только на территории Украины, – капитан об угрозе морских учений Росси
Россия угрожает Украине своими морскими учениями. Страна-оккупант планирует стрельбы в направлении территории нашего государства.
Длина закрытого полигона составляет примерно 100 морских миль. Это половина или меньше возможного радиуса сдвига тех ракет, которые там расположены, – "Бастион" и "Бал". Об этом в эфире 24 канала рассказал капитан первого ранга, экс-заместитель начальника штаба Военно-Морских сил Украины Андрей Рыженко.
Обратите внимание Угроза есть, там есть оружие, – капитан о возможной российской блокаде в Черном и Азовском морях
"В случае нештатной ситуации с ракетой она может оказаться на территории как Украины, так и даже соседней Румынии, которая является страной НАТО", – подчеркнул Рыженко.
Он пояснил, что соответствующий полигон расположен как раз слева от Крымского полуострова.
Рыженко: Полигон лишает права свободного судоходства
Капитан рассказал и ситуацию относительно Азовского моря. Полигон, который закрыт фактически на сутки, лишает права свободного судоходства.
Он напомнил, что Министерство иностранных дел обратилось по этому вопросу к России. Она ответила, что будто не видит там проблем.
"Никаких объяснений, как коммерческие суда, осуществляющие морскую коммерцию (транспортировку грузов), будут осуществлять свободное судоходство через эти полигоны", – сказал он.
Рыженко об угрозе морских учений России: смотрите видео
Концентрация десантных кораблей – беспрецедентна
Такая концентрация десантных кораблей, которые в Черном море, является беспрецедентной. Соответствующее количество, как пояснил капитан, даже больше того, которое было в апреле.
Угроза российских морских учений: главное
- Кремль нагнетает ситуацию не только на суше. Россия закрывает Черное и Азовское море.
- Там они планируют провести ракетные и артиллерийские учения. Это очень похоже на подготовку к чему-то вроде "морской блокады" украинских портов.
- Поэтому проход в Азовское море даже торговых судов нашего государства – под вопросом. Ведь Керченский пролив перекрыт россиянами и никаких коридоров для прохода торговых судов не предусмотрено.
- В то же время турецкие аналитики опубликовали фото российских десантных кораблей, которые уже прошли через пролив Босфор и направились в Черное море.