Ракета может оказаться не только на территории Украины, – капитан об угрозе морских учений Росси

Россия угрожает Украине своими морскими учениями. Страна-оккупант планирует стрельбы в направлении территории нашего государства.

Длина закрытого полигона составляет примерно 100 морских миль. Это половина или меньше возможного радиуса сдвига тех ракет, которые там расположены, – "Бастион" и "Бал". Об этом в эфире 24 канала рассказал капитан первого ранга, экс-заместитель начальника штаба Военно-Морских сил Украины Андрей Рыженко.

Обратите внимание Угроза есть, там есть оружие, – капитан о возможной российской блокаде в Черном и Азовском морях

"В случае нештатной ситуации с ракетой она может оказаться на территории как Украины, так и даже соседней Румынии, которая является страной НАТО", – подчеркнул Рыженко.

Он пояснил, что соответствующий полигон расположен как раз слева от Крымского полуострова.

Рыженко: Полигон лишает права свободного судоходства

Капитан рассказал и ситуацию относительно Азовского моря. Полигон, который закрыт фактически на сутки, лишает права свободного судоходства.

Он напомнил, что Министерство иностранных дел обратилось по этому вопросу к России. Она ответила, что будто не видит там проблем.

"Никаких объяснений, как коммерческие суда, осуществляющие морскую коммерцию (транспортировку грузов), будут осуществлять свободное судоходство через эти полигоны", – сказал он.

Рыженко об угрозе морских учений России: смотрите видео

Концентрация десантных кораблей – беспрецедентна

Такая концентрация десантных кораблей, которые в Черном море, является беспрецедентной. Соответствующее количество, как пояснил капитан, даже больше того, которое было в апреле.

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