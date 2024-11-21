Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Петр Черник, отметив, что Соединенные Штаты имеют системы перехвата ракет, которые базируются в шахтах. Понятно, что никто сейчас не будет создавать такие системы в Украине.

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Реально ли сбивать такие баллистические ракеты

Как отметил Черник, Соединенные Штаты имеют на вооружении зенитные ракеты RIM-161 Standard Missile 3. Они способны уничтожать баллистические ракеты на заатмосферных высотах. Только одна ракета стоит 4-7 миллионов долларов. Также была информация о более 11 миллионов за единицу. Также есть похожая ракета RIM-174 Standard.

Кроме того, Соединенные Штаты имеют на вооружении действительно фантастическую систему THAAD. Она способна уничтожать такие баллистические ракеты, которые недавно запускала Россия. Но, к сожалению, тут есть нюанс.

Есть очень серьезный нюанс. Только одна пусковая установка стоит 2,5 миллиарда долларов. К примеру, стоимость пусковой установки Patriot – 200 миллионов. Только одна страна позволила себе купить это. Саудовская Аравия. Даже американцам это дорого,

– сказал Черник.

Конечно, нельзя утверждать, что Украина получит аж такие дорогие системы. Но по крайней мере стоит работать в направлении усиления противовоздушной обороны нашего государства.

Напомним, утром 21 ноября Россия ударила баллистической ракетой по Днепру. Сначала звучали предположения, что это была межконтинентальная баллистическая ракета РС-26 "Рубеж". Вечером диктатор Путин говорил, что они использовали новую российскую систему средней дальности "Орешник". Аналитики всё же считают, что это был именно "Рубеж".