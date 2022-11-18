Об этом 24 каналу рассказала эксперт Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности Ирина Субота. По ее словам, как только стало известно об этой ситуации, российские анонимные и публичные телеграм-каналы сразу начали выдавать много версий, что там произошло.

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Это совершенно понятный шаг со стороны российской пропаганды. Они хотят сразу запутать людей в показаниях,

– отметила Субота.

Было 4 основных месседжа

Как отмечает Субота, сначала оккупанты рассказывали, что на территорию Польши упали остатки украинских ракет ПВО. Впоследствии это были неисправные действия украинской противовоздушной обороны. А уже потом – что было попадание какой-то ракеты, но она не была российской.

Четвертый месседж – это запланированные действия со стороны поляков, чтобы начать войну и отобрать свои так называемые "исторические земли". На эту тему российские оккупанты манипулируют с самого начала полномасштабного вторжения.

Вбрасывая разные версии, российская пропаганда пытается действовать на опережение, чтобы запутать показания. Поэтому в любом случае должны ожидать официальных результатов продолжающегося расследования. И тогда уже можно говорить о каких-то выводах,

– подчеркнула Субота.

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Падение ракет в Польше: коротко