Про це 24 каналу розповіла експертка Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Ірина Субота. За її словами, як тільки стало відомо про цю ситуацію, російські анонімні та публічні телеграм-канали одразу почали видавати багато версій, що саме там відбулося.

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Це абсолютно зрозумілий крок з боку російської пропаганди. Вони хочуть одразу заплутати людей у свідченнях,

– зазначила Субота.

Було 4 основних меседжі

Як наголошує Субота, спершу окупанти розповідали, що на територію Польщі впали залишки українських ракет ППО. Згодом – що це були несправні дії української протиповітряної оборони. А вже потім – що було влучання якоїсь ракети, але вона не була російською.

Четвертий меседж – що це заплановані дії з боку поляків, щоб розпочати війну та відібрати свої так звані "історичні землі". На цю тему російські окупанти маніпулюють з самого початку повномасштабного вторгнення.

Вкидаючи різні версії, російська пропаганда намагається діяти на випередження, щоб заплутати свідчення. Тому в будь-якому разі маємо чекати на офіційні результати розслідування, яке триває. І тоді вже можна говорити про якісь висновки,

– наголосила Субота.

Експертка пояснила, як російська пропаганда працює щодо ситуації з падінням ракет у Польщі: дивіться відео

Падіння ракет у Польщі: коротко