Про це 24 каналу розповіла експертка Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Ірина Субота. За її словами, як тільки стало відомо про цю ситуацію, російські анонімні та публічні телеграм-канали одразу почали видавати багато версій, що саме там відбулося.
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Це абсолютно зрозумілий крок з боку російської пропаганди. Вони хочуть одразу заплутати людей у свідченнях,
– зазначила Субота.
Було 4 основних меседжі
Як наголошує Субота, спершу окупанти розповідали, що на територію Польщі впали залишки українських ракет ППО. Згодом – що це були несправні дії української протиповітряної оборони. А вже потім – що було влучання якоїсь ракети, але вона не була російською.
Четвертий меседж – що це заплановані дії з боку поляків, щоб розпочати війну та відібрати свої так звані "історичні землі". На цю тему російські окупанти маніпулюють з самого початку повномасштабного вторгнення.
Вкидаючи різні версії, російська пропаганда намагається діяти на випередження, щоб заплутати свідчення. Тому в будь-якому разі маємо чекати на офіційні результати розслідування, яке триває. І тоді вже можна говорити про якісь висновки,
– наголосила Субота.
Експертка пояснила, як російська пропаганда працює щодо ситуації з падінням ракет у Польщі: дивіться відео
Падіння ракет у Польщі: коротко
- Російські окупанти завдали черговий масований ракетний удар по Україні 15 листопада. Тоді ж стало відомо, що на територію Польщі впала ракета. Це сталося у Пшеводові, що на кордоні з Україною. Двоє людей загинули.
- 17 листопада стало відомо про перші результати розслідування цього інциденту. Голова Бюро міжнародної політики при президенті Польщі Якуб Кумох зазначив, що, найімовірніше, трагедія сталася через українську ракету протиповітряної оборони.
- До розслідування цього інциденту допустили українських експертів. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, що вони вже працюють на місці трагедії.
- Президент України Володимир Зеленський впевнений, що на території Польщі не падала українська ракета.
- Його польський колега Анджей Дуда відреагував на слова Зеленського. Судячи з його слів, він не вважає, що в Польщі впала російська ракета. Але не звинувачує Україну в цій трагедії.