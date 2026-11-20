Во время массированной атаки 20 ноября российская ракета попала в частный дом в Ивано-Франковской области, однако не взорвалась. В этот момент в доме находились люди, которых пришлось спасать сотрудникам экстренных служб.

Об этом сообщили в ГСЧС.

Что известно о попадании ракеты в дом в Франковской области?

Инцидент произошел в селе Заднистрянское Бурштынской общины. Российская ракета пробила крышу частного дома, но не взорвалась.

В результате попадания возник небольшой пожар, который ликвидировали спасатели. Двух человек удалось спасти.

Глава Бурштынской общины Василий Андриешин сообщил, что повреждения здания серьезные. Сейчас специалисты оценивают масштабы разрушений.

Ракета, пробившая крышу дома: смотреть видео

Каковы еще последствия атаки на Ивано-Франковскую область?

По словам главы Ивано-Франковской ОГА Светланы Онищук, в результате российского обстрела пострадали жилые дома в двух общинах области.

В Галицкой общине поврежден многоквартирный дом, а в Бурштынской – частный дом.

Погибших нет. В то же время двое жителей нуждались в медицинской помощи из-за острой стрессовой реакции.

Кроме того, россияне провели атаку на объект энергетической инфраструктуры, где возник пожар.

Что известно о массированной атаке на Прикарпатье 20 ноября?

Утром 20 ноября в Ивано-Франковской области прогремела серия взрывов. Россия совершила атаку на область с использованием реактивных беспилотников и крылатых ракет. Из-за проблем с напряжением в Ивано-Франковске даже изменили график работы троллейбусов.

Помимо жилых домов, оккупанты подвергли атаке энергетическую инфраструктуру области. На объекте возникли пожары, которые спасатели ликвидировали, несмотря на угрозу повторных ударов. Из-за обстрелов в Прикарпатье также вводились аварийные отключения электроэнергии.