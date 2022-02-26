Жуткие кадры разрушений показал Антон Геращенко. Он рассказал, что спасатели обследуют местность: ищут фрагменты тел местных жителей.

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Есть надежда, что все успели уехать или спуститься в бомбоубежище,

– сообщил Геращенко.

Ракета попала в киевскую высотку / Pravda Gerashchenko

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