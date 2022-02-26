Жуткие кадры разрушений показал Антон Геращенко. Он рассказал, что спасатели обследуют местность: ищут фрагменты тел местных жителей.
Примите во внимание В районе Жулян ракета попала в высотку
Есть надежда, что все успели уехать или спуститься в бомбоубежище,
– сообщил Геращенко.
Ракета попала в киевскую высотку / Pravda Gerashchenko
Ситуация под обстрелянным домом в Жулянах: смотрите видео
Враг обстрелял Жуляны: смотрите видео
Подписывайтесь на телеграмм 24 канала, чтобы оперативно узнавать важные новости.