Моторошні кадри руйнувань показав Антон Геращенко. Він розповів, що наразі рятувальники обстежують місцевість: шукають фрагменти тіл місцевих жителів.

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Є надія, що всі встигли виїхати чи спуститись у бомбосховищі,
– повідомив Геращенко.

Ракета влучила у київську висотку / Pravda Gerashchenko

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