Моторошні кадри руйнувань показав Антон Геращенко. Він розповів, що наразі рятувальники обстежують місцевість: шукають фрагменти тіл місцевих жителів.
Зауважте У районі Жулян ракета влучила у висотку
Є надія, що всі встигли виїхати чи спуститись у бомбосховищі,
– повідомив Геращенко.
Ракета влучила у київську висотку / Pravda Gerashchenko
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