Ракета прилетела на окраину села и оставила в земле воронку: оккупанты обстреляли Днепропетровщину

В Днепропетровской области оккупанты обстреляли окрестности одного из сел. Ракета упала вблизи домов и оставила огромную воронку.

К счастью, жертв нет – в районе, где прилетела ракета, уже никто не живет. Снаряд задел газовую трубу.

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Ракета оставила воронку глубиной более 4 метров.

Оккупанты продолжают целить по "стратегическим" объектам. "Демилитаризуют" наши поля и огороды,

– написали в Днепропетровской ОВА.

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