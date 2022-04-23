Ракета прилетела на окраину села и оставила в земле воронку: оккупанты обстреляли Днепропетровщину
23 апреля 2022 , 17:10Читати новину українською
Источник:Днепропетровская ОВА
В Днепропетровской области оккупанты обстреляли окрестности одного из сел. Ракета упала вблизи домов и оставила огромную воронку.
К счастью, жертв нет – в районе, где прилетела ракета, уже никто не живет. Снаряд задел газовую трубу.
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Ракета оставила воронку глубиной более 4 метров.
Оккупанты продолжают целить по "стратегическим" объектам. "Демилитаризуют" наши поля и огороды,
– написали в Днепропетровской ОВА.
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