Содержит уран: "Флеш" предупредил об опасности "Шахеда" с ракетой Р-60

Россия начала использовать дроны-камикадзе типа "Шахед" с подвешенными ракетами Р-60, которые могут представлять дополнительную опасность даже после падения. Специалисты предостерегают: приближаться к таким боеприпасам категорически нельзя из-за рисков радиационного поражения.

Об этом сообщил эксперт по системам радиоэлектронной борьбы и связи Сергей "Флеш" Бескрестнов.

Почему ракета Р-60 особенно опасна после падения?

Ракета класса "воздух-воздух" Р-60, которую россияне устанавливают на "Шахеды", имеет модернизированную боевую часть со стержневыми поражающими элементами. По данным специалистов, в этих основах используется уран.

Формально боевая часть считается "закрытым источником слабого излучения", однако реальный уровень фона может существенно отличаться от показателей, указанных в советских инструкциях.

Особую опасность ракета представляет после падения, когда ее целостность нарушена, а защитные элементы – повреждены.

Кроме радиационного риска, она может иметь контактный, радиолокационный или комбинированный дистанционный взрыватель, что создает угрозу повторного взрыва.

Что делать, если вы нашли "Шахед" с ракетой?

Специалисты отмечают: в случае обнаружения обломков "Шахеда" с ракетой Р-60 категорически запрещено подходить к ней ближе чем на 2 метра. Нельзя касаться боеприпаса, перемещать его или пытаться осмотреть вблизи.

Необходимо немедленно отойти на безопасное расстояние, ограничить доступ посторонних лиц и сообщить профильные службы (ГСЧС). На месте должны работать исключительно специалисты с соответствующей защитой и оборудованием.

Какое еще оружие модифицировала Россия?