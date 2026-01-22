Содержит уран: "Флеш" предупредил об опасности "Шахеда" с ракетой Р-60
- Россия использует дроны-камикадзе "Шахед" с ракетами Р-60, которые могут содержать уран, создавая радиационную опасность.
- Специалисты предостерегают не приближаться к таким боеприпасам и сообщать о них соответствующие службы.
Россия начала использовать дроны-камикадзе типа "Шахед" с подвешенными ракетами Р-60, которые могут представлять дополнительную опасность даже после падения. Специалисты предостерегают: приближаться к таким боеприпасам категорически нельзя из-за рисков радиационного поражения.
Об этом сообщил эксперт по системам радиоэлектронной борьбы и связи Сергей "Флеш" Бескрестнов.
Почему ракета Р-60 особенно опасна после падения?
Ракета класса "воздух-воздух" Р-60, которую россияне устанавливают на "Шахеды", имеет модернизированную боевую часть со стержневыми поражающими элементами. По данным специалистов, в этих основах используется уран.
Формально боевая часть считается "закрытым источником слабого излучения", однако реальный уровень фона может существенно отличаться от показателей, указанных в советских инструкциях.
Особую опасность ракета представляет после падения, когда ее целостность нарушена, а защитные элементы – повреждены.
Кроме радиационного риска, она может иметь контактный, радиолокационный или комбинированный дистанционный взрыватель, что создает угрозу повторного взрыва.
Что делать, если вы нашли "Шахед" с ракетой?
Специалисты отмечают: в случае обнаружения обломков "Шахеда" с ракетой Р-60 категорически запрещено подходить к ней ближе чем на 2 метра. Нельзя касаться боеприпаса, перемещать его или пытаться осмотреть вблизи.
Необходимо немедленно отойти на безопасное расстояние, ограничить доступ посторонних лиц и сообщить профильные службы (ГСЧС). На месте должны работать исключительно специалисты с соответствующей защитой и оборудованием.
Какое еще оружие модифицировала Россия?
- "Шахеды", которые атаковали железную дорогу Ковель – Киев, несли на себе магнитные мины, которые сбрасывали в снег. Сообщалось, что они впоследствии могут самоликвидироваться.
- Также "Флеш" сообщал о инфракрасные прожекторы, которые появились на российских дронах-камикадзе "Шахед". Эти прожекторы нужны, чтобы ослеплять украинские дроны-перехватчики и авиацию ночью. Таким образом россияне пытаются защитить свои БпЛА от сбивания.
- А в начале 2026 года Россия впервые запустила по Украине новый тип вооружения – ударный дрон "Герань-5".