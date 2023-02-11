В Институте по изучению войны высказали предположение о том, для чего это России. Ведь пролет ракет территорией НАТО может стать началом конфликта с Североатлантическим союзом.

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Готов ли Путин на риск

Составители отчета считают, что пролет российских ракет над Румынией. маловероятно преследовал цель вызвать эскалацию. В Институте с высокой уверенностью оценивают, что Путин не готов к риску. Поэтому он будет всячески избегать прямого конфликта с НАТО.

Напомним, что во время массированного ракетного удара 10 февраля две российские ракеты, летевшие с Черного моря, пересекли воздушное пространство Молдовы и Румынии. И только после этого они залетели в Украину. В этом материале мы проанализировали произошедшую ситуацию.

Составители отчета подчеркнули, что массированные ракетные удары продолжают создавать периферические риски за пределами Украины. В Институте напомнили о падении ракеты в польском Пшеводуве 15 ноября 2022 года.

В то же время, аналитики считают, что НАТО, а также отдельные ее страны-члены, понимают угрозу провокаций со стороны России. Поэтому они полностью контролируют свой ответ, а также степень ответной эскалации как на случайные, так и умышленные пролеты ракет страны-агрессорки.

В Институте в очередной раз заявили: Путин не стремится к войне с НАТО. И он точно не будет рисковать ее начинать своими же действиями.

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