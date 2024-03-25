В то же время польская сторона наблюдала за движением вражеской ракеты, однако попыток сбить ее не сделала, дождавшись возвращения ракеты на территорию нашей страны. Военный обозреватель из Израиля Давид Шарп предположил в разговоре с 24 Каналом, почему Польша не предприняла никаких действий для того, чтобы обезвредить российскую ракету.

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Должна была быть невероятная готовность

Ракета находилась в воздушном пространстве Польши мало времени – всего 39 секунд.

Это очень короткий срок, мизер по расстоянию и по времени. Ракета вероятно не залетела вглубь территории Польши, а "срезала" небольшой выступ или шла вдоль границы и немножко "зацепила" польскую территорию,

– отметил военный эксперт.

Можно предположить, что у поляков, даже если и было желание сбить ее, не было возможности сделать это на своей территории за такое короткое время.

Истребитель должен был находиться в режиме захвата цели и в любую секунду успеть ее атаковать. Здесь должна была быть невероятная готовность или наличие зенитных средств, которые также держат ракету и готовы в любой момент выстрелить. Если бы ракета из истребителя или зенитной системы вышла, вероятно она бы не успела застать эту ракету на польской территории,

– заметил он.

Также есть еще один момент. Если поляки видят, что ракета не заходит на территорию Польши, а возвращается в Украину, то они могут решить, что это уже не их проблемы.

Это, по мнению военного эксперта, может быть их решением, если крылатая ракета идет низко – на сотни или десятки метров – над населенным пунктом в Польше, то есть шанс, что в результате ее сбивания может быть нанесен значительный ущерб на своей территории.

"Если поляки четко понимают, что ракета не падает, то это дело украинцев. Такой эгоистический момент. Однако можно предположить, что польской стороне не хватило этих 39 секунд, чтобы сбить российскую ракету. Не имеет польская ПВО и истребительная авиация такую степень готовности, чтобы за секунды отреагировать и уничтожить ракету", – подчеркнул Давид Шарп.

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