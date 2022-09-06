Удар по нефтебазе в Кривом Роге: Воздушные силы уничтожили 4 из 5 ракет

Утром 6 сентября россияне с юга Каспийского моря выпустили пять крылатых ракет. Украинским силам воздушной обороны удалось сбить 4 из них.

Одна из ракет "воздух — земля" Х-101 попала в нефтебазу в Кривом Роге. Украинским оборонным системам не удалось ее сбить.

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Ситуация по прилету

К моменту попадания ракетой по нефтехранилищу в городе была объявлена воздушная тревога. На базе, где хранилась нефть, мгновенно вспыхнул масштабный пожар – только после обеда его удалось локализовать и начать ликвидацию последствий.

Жертв нет ни среди гражданского населения, ни среди работников базы.

Работа систем украинской противовоздушной обороны

Несмотря на то, что одна из ракет захватчиков все-таки попала по инфраструктуре, системы украинских противовоздушных атак работают хорошо. Вероятно, если бы Воздушным силам не удалось сбить 4 ракеты из 5 над Николаевом, последствия были бы катастрофическими.

Напомним, что также утром ВСУ сбили 5 крылатых ракет россиян и вертолет Ка-52 .

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