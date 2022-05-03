Евгений Звездовский заявил, что российская ракета прилетела на территорию общины.
Стоит внимания Во Львове в результате атаки россиян повреждены 2 электроподстанции, – Садовый
Обстрел Кировоградщины
Он призвал людей сохранять спокойствие и публиковать фото. Для безопасности жителям ОТГ следует оставаться в укрытиях. Об этом сообщили ориентировочно в 20:30, 3 мая.
Добавим, что почти одновременно с атакой на Кировоградщину взрывы были слышны сразу в нескольких городах и регионах Украины:
- Киев,
- Львов,
- Винница,
- Одесса,
- Днепропетровская область.
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