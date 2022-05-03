За словами Звіздовського, російська ракета прилетіла на територію громади.

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Обстріл Кіровоградщини

Він закликав людей зберігати спокій та не публікувати фото. Для безпеки жителям ОТГ варто залишатися в укриттях. Про це повідомили орієнтовно о 20:30 у вівторок, 3 травня.

Додамо, що майже одночасно з атакою на Кіровоградщину вибухи було чути відразу у кількох містах і регіонах України:

Київ,

Львів,

Вінниця,

Одеса,

Дніпропетровська область.

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